https://ria.ru/20210414/investitsii-1728233219.html

"Бекарт Липецк" вложит 80 миллионов рублей диджитализацию производства

"Бекарт Липецк" вложит 80 миллионов рублей диджитализацию производства

Один из резидентов ОЭЗ "Липецк" компания "Бекарт Липецк" (подразделение бельгийской Bekaert) инвестирует 80 миллионов рублей в установку на всем производстве... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

2021-04-14T14:01

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Один из резидентов ОЭЗ "Липецк" компания "Бекарт Липецк" (подразделение бельгийской Bekaert) инвестирует 80 миллионов рублей в установку на всем производстве специального программного обеспечения, позволяющее усовершенствовать рабочий процесс и улучшить качество продукции, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что компания планирует оснастить свое производство сканерами, баркодами и другим цифровым оборудованием, которое позволит отказаться от большей части бумажной работы, получать актуальную информацию по производственным показателям в онлайн - режиме, улучшать качество продукции. Также цифровизация позволит координировать, анализировать и оптимизировать выпуск ассортимента в рамках всех этапов производственного процесса."Ценности "Бекарт" совпадают с теми идеалами, которые мы намерены привносить в Липецкую область. Надеюсь, что руководство компании не остановится на достигнутом и будет дальше развиваться и расширяться, радуя область своими успехами", - отмечает глава региона Игорь Артамонов.С момента открытия в 2010 году завод "Бекарт Липецк" специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 500 человек. Завод в ОЭЗ "Липецк" — единственный для Bekaert в России. Совокупный объем инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 миллиардов рублей.Международная компания Bekaert является одним из крупнейших мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.

https://ria.ru/20210331/promploschadka-1603618738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов