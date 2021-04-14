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Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210414/investitsii-1728228491.html
Адресные инвестиции позволят обновить 257 объектов в Воронежской области
Адресные инвестиции позволят обновить 257 объектов в Воронежской области
Реализация адресной инвестиционной программы в Воронежской области позволит построить и реконструировать 257 объектов, среди которых школы, детские сады,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:35
2021-04-14T13:35
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Реализация адресной инвестиционной программы в Воронежской области позволит построить и реконструировать 257 объектов, среди которых школы, детские сады, спортивные сооружения, сообщает Воронежская областная дума.Депутаты Воронежской областной думы в рамках "часа исполнительной власти" обсудили с представителями облправительства реализацию адресной инвестиционной программы в регионе. В прошлом году на эти цели был заложен беспрецедентный объем средств — 14,3 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарда рублей - из бюджета региона и муниципальных образований. Был профинансирован ремонт и реконструкция 252 объектов, которые включались в перечень после общественных обсуждений."В текущем году на реализацию областной адресной инвестпрограммы планируется направить почти 15,4 миллиарда рублей. Причем средства областного бюджета составят 8,6 миллиарда рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года. Финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию 257 объектов в муниципальных образованиях Воронежской области, — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Он отметил, что корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены на встречах депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент.По словам Нетёсова, депутаты Воронежской областной думы продолжают работу над включением в областную адресную инвестпрограмму еще ряда социальных и инфраструктурных объектов.Особое внимание при формировании областной адресной инвестпрограммы на 2021 год уделено финансированию объектов, строительство которых предусмотрено нацпроектами. По данным облдумы, объем запланированных средств из областного бюджета на 43 таких объекта составляет почти 3 миллиарда рублей, ожидаемое финансирование из федерального бюджета — почти 5,3 миллиарда рублей. По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 37 таких объектов. Среди них восемь детских садов, две школы, пять объектов водоснабжения.
https://ria.ru/20210408/eskizy-1727431519.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

Адресные инвестиции позволят обновить 257 объектов в Воронежской области

13:35 14.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Реализация адресной инвестиционной программы в Воронежской области позволит построить и реконструировать 257 объектов, среди которых школы, детские сады, спортивные сооружения, сообщает Воронежская областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы в рамках "часа исполнительной власти" обсудили с представителями облправительства реализацию адресной инвестиционной программы в регионе. В прошлом году на эти цели был заложен беспрецедентный объем средств — 14,3 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарда рублей - из бюджета региона и муниципальных образований. Был профинансирован ремонт и реконструкция 252 объектов, которые включались в перечень после общественных обсуждений.
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"В текущем году на реализацию областной адресной инвестпрограммы планируется направить почти 15,4 миллиарда рублей. Причем средства областного бюджета составят 8,6 миллиарда рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года. Финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию 257 объектов в муниципальных образованиях Воронежской области, — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены на встречах депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент.
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По словам Нетёсова, депутаты Воронежской областной думы продолжают работу над включением в областную адресную инвестпрограмму еще ряда социальных и инфраструктурных объектов.
Особое внимание при формировании областной адресной инвестпрограммы на 2021 год уделено финансированию объектов, строительство которых предусмотрено нацпроектами. По данным облдумы, объем запланированных средств из областного бюджета на 43 таких объекта составляет почти 3 миллиарда рублей, ожидаемое финансирование из федерального бюджета — почти 5,3 миллиарда рублей. По итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 37 таких объектов. Среди них восемь детских садов, две школы, пять объектов водоснабжения.
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьЭкономика
 
 
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