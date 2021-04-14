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В Татарстане четыре человека насмерть отравились угарным газом
В Татарстане четыре человека насмерть отравились угарным газом
Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек из-за отравления угарным газом в селе Аксубаево в Татарстане, сообщает региональное... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:13
2021-04-14T20:13
2021-04-14T20:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек из-за отравления угарным газом в селе Аксубаево в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК."Четырнадцатого апреля в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей – дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками отравления угарным газом. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
https://ria.ru/20210331/otravlenie-1603558541.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия