https://ria.ru/20210414/gaz-1728314744.html

В Татарстане четыре человека насмерть отравились угарным газом

В Татарстане четыре человека насмерть отравились угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек из-за отравления угарным газом в селе Аксубаево в Татарстане, сообщает региональное... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:13

2021-04-14T20:13

2021-04-14T20:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек из-за отравления угарным газом в селе Аксубаево в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК."Четырнадцатого апреля в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей – дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками отравления угарным газом. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

https://ria.ru/20210331/otravlenie-1603558541.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия