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Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным
Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным
Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:43
2021-04-14T13:43
2021-04-14T13:43
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, будет успешным и продуктивным, заявил губернатор Александр Усс, открывая пленарное заседание."Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие года, но с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным", - сказал Усс.Он отметил, что форум впервые проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ) и в гибридном формате - онлайн и оффлайн.По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это предстоит обсудить на площадках КЭФ.Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения COVID-19.
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александр усс, красноярский край
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости.
Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, будет успешным и продуктивным, заявил губернатор Александр Усс
, открывая пленарное заседание.
"Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие года, но с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным", - сказал Усс.
Он отметил, что форум впервые проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ) и в гибридном формате - онлайн и оффлайн.
По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это предстоит обсудить на площадках КЭФ.
"Пандемия - никто 1,5 года назад и представить не мог, что экономические проблемы будут рассматриваться через призму нового неизвестного и грозного явления. Она нанесла серьезный удар экономике, различным областям жизни. Все эти последствия нам предстоит осмыслить в течение ближайших дней", - сказал глава региона.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения COVID-19.