Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/forum-1728230304.html
Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным
Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным
Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:43
2021-04-14T13:43
александр усс
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:133:2877:1751_1920x0_80_0_0_427505b29b367bb614a0d4a2e5b6f074.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, будет успешным и продуктивным, заявил губернатор Александр Усс, открывая пленарное заседание."Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие года, но с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным", - сказал Усс.Он отметил, что форум впервые проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ) и в гибридном формате - онлайн и оффлайн.По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это предстоит обсудить на площадках КЭФ.Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения COVID-19.
https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590505306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1eb28c994bf01ad3825f9c93b08c2fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр усс, красноярский край

Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным

13:43 14.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, будет успешным и продуктивным, заявил губернатор Александр Усс, открывая пленарное заседание.
"Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие года, но с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным", - сказал Усс.
Аэропорт Черемшанка в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 07:27
На базе аэропорта под Красноярском появится новый лесопожарный центр
Он отметил, что форум впервые проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ) и в гибридном формате - онлайн и оффлайн.
По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это предстоит обсудить на площадках КЭФ.
"Пандемия - никто 1,5 года назад и представить не мог, что экономические проблемы будут рассматриваться через призму нового неизвестного и грозного явления. Она нанесла серьезный удар экономике, различным областям жизни. Все эти последствия нам предстоит осмыслить в течение ближайших дней", - сказал глава региона.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения COVID-19.
 
Александр УссКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния