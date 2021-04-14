https://ria.ru/20210414/forum-1728230304.html

Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным

Красноярский губернатор уверен, что КЭФ будет продуктивным и успешным

Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:43

2021-04-14T13:43

2021-04-14T13:43

александр усс

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Красноярский экономический форум-2021 (КЭФ), который по сравнению с прошлыми годами менее масштабный, с точки зрения интеллектуального содержания, без сомнения, будет успешным и продуктивным, заявил губернатор Александр Усс, открывая пленарное заседание."Форум может быть не столь масштабный, как в предыдущие года, но с точки зрения интеллектуального содержания и практических результатов он обречен быть успешным", - сказал Усс.Он отметил, что форум впервые проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ) и в гибридном формате - онлайн и оффлайн.По словам губернатора, пандемия коронавируса внесла коррективы во все области жизни, и это предстоит обсудить на площадках КЭФ.Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля. В 2020 году КЭФ был отменен в связи с угрозой распространения COVID-19.

https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html

красноярский край

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2021

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александр усс, красноярский край