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"Гибель империи. Российский урок"
https://ria.ru/20210414/film-1728179674.html
"Гибель империи. Российский урок". Серия 17
"Гибель империи. Российский урок". Серия 17
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:55
2021-04-14T08:55
"гибель империи. российский урок"
митрополит тихон (шевкунов)
гражданская война в россии (1917-1922)
февральская революция 1917 года
октябрьская революция (1917)
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Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года."Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Гибель империи. Российский урок". Серия 17
"Гибель империи. Российский урок". Серия 17
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видео, митрополит тихон (шевкунов), гражданская война в россии (1917-1922), февральская революция 1917 года, октябрьская революция (1917)
"Гибель империи. Российский урок". Серия 17
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года.
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"Гибель империи. Российский урок". Серия 17

08:55 14.04.2021
 
Читать ria.ru в
Новый документальный фильм "Гибель империи. Российский урок" поможет зрителям изучить Февральскую революцию 1917 года.
"Меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям. Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей", - рассказал РИА Новости автор фильма глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
 
"Гибель империи. Российский урок"Митрополит Тихон (Шевкунов)Гражданская война в России (1917-1922)Февральская революция 1917 годаОктябрьская революция (1917)
 
 
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