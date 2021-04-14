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В ДТП под Пензой погибли два человека
В ДТП под Пензой погибли два человека
Два автомобиля столкнулись в среду в Городищенском районе Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T20:19
2021-04-14T20:19
2021-04-14T20:31
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в среду в Городищенском районе Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 17.20 мск на 689-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".В ведомстве отметили, что водитель иномарки и его 29-летняя пассажирка, а также четыре пассажира УАЗа, личности которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу.ГИБДД по данному факту проводит проверку, детали происшествия уточняются.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, исполняющий обязанности прокурора Городищенского района Олег Рузляев выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов.Некоторые пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Пензенской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."По предварительным данным, среди пострадавших пассажиров есть тяжелые", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, предварительно, пятеро пострадавших в состоянии разной степени тяжести доставлены в Пензу в клиническую больницу №6 имени Захарьина.Вероятным виновником ДТП стал погибший водитель УАЗа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."По предварительным данным, УАЗ выезжал (на трассу) со второстепенной дороги", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html
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пенза, происшествия
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости.
Два автомобиля столкнулись в среду в Городищенском районе Пензенской области
, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.20 мск на 689-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля УАЗ с полуприцепом под управлением мужчины 1977 года рождения и автомобиля Audi A6 под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ от полученных травм скончались на месте", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что водитель иномарки и его 29-летняя пассажирка, а также четыре пассажира УАЗа, личности которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, детали происшествия уточняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, исполняющий обязанности прокурора Городищенского района Олег Рузляев выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов.
Некоторые пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Пензенской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, среди пострадавших пассажиров есть тяжелые", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, предварительно, пятеро пострадавших в состоянии разной степени тяжести доставлены в Пензу в клиническую больницу №6 имени Захарьина.
Вероятным виновником ДТП стал погибший водитель УАЗа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, УАЗ выезжал (на трассу) со второстепенной дороги", - сказал собеседник агентства.