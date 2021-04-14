https://ria.ru/20210414/dtp-1728315488.html

В ДТП под Пензой погибли два человека

В ДТП под Пензой погибли два человека

Два автомобиля столкнулись в среду в Городищенском районе Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:19

2021-04-14T20:19

2021-04-14T20:31

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в среду в Городищенском районе Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 17.20 мск на 689-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".В ведомстве отметили, что водитель иномарки и его 29-летняя пассажирка, а также четыре пассажира УАЗа, личности которых в настоящее время устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу.ГИБДД по данному факту проводит проверку, детали происшествия уточняются.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, исполняющий обязанности прокурора Городищенского района Олег Рузляев выехал на место ДТП для координации работы правоохранительных органов.Некоторые пострадавшие при столкновении двух автомобилей на трассе в Пензенской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."По предварительным данным, среди пострадавших пассажиров есть тяжелые", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, предварительно, пятеро пострадавших в состоянии разной степени тяжести доставлены в Пензу в клиническую больницу №6 имени Захарьина.Вероятным виновником ДТП стал погибший водитель УАЗа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."По предварительным данным, УАЗ выезжал (на трассу) со второстепенной дороги", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210414/dtp-1728260009.html

https://ria.ru/20210413/dtp-1728161904.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, происшествия