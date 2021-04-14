https://ria.ru/20210414/donbass-1728322305.html

ЛНР заявила об отказе Киева рассматривать план по урегулированию

ЛНР заявила об отказе Киева рассматривать план по урегулированию

Представители Киева на заседании контактной группы отказались рассматривать план самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по урегулированию... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:40

2021-04-14T21:40

2021-04-14T21:40

алексей арестович

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Представители Киева на заседании контактной группы отказались рассматривать план самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила журналистам пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам видеоконференции.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции политической подгруппы представители республики надеялись обсудить проект "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР в данной подгруппе Родион Мирошник заявил, что представители Киева в политической подгруппе по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня. В среду состоялось заседание контактной группы по Донбассу."Доклад координатора о причинах срыва заседания политической подгруппы выслушали без осложнений: под давлением ОБСЕ Украина приняла один из предложенных республиками вариантов выхода из сложившегося ранее переговорного тупика. Был принят альтернативный вариант - обсуждать политические вопросы только официальными представителями, без участия общественных экспертов с обеих сторон", - заявила Ковшарь.По ее словам, представители ЛНР и ДНР получили поддержку от координатора контактной группы в вопросе необходимости разработки единого проекта плана по урегулированию конфликта в Донбассе на основе предложений всех сторон.ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210414/donbass-1728319706.html

https://ria.ru/20210411/voyna-1727810314.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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