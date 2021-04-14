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Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе
Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе
Киев отказался даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года на очередном заседании РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:11
2021-04-14T21:14
россия
обсе
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
борис грызлов
украина
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев отказался даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года на очередном заседании Контактной группы по Донбассу, заявил представитель РФ в группе Борис Грызлов"Сегодня, как и на предыдущем, внеочередном заседании, украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года. Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования. Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой "добавленной стоимости", - сказал Грызлов журналистам.По его словам, "в связи с позицией Украины заблокированы как практическое урегулирование вопросов безопасности, так и переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам".Кроме того, представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе называют убийства мирных граждан ВСУ инсценировками, это верх цинизма, заявил Борис Грызлов.По его словам, саботаж со стороны Киева усилий по обеспечению перемирия происходит "на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ"."Поведение украинской делегации в контактной группе, похоже, выстроено в том же ключе. Они заявляют о приверженности режиму прекращения огня, а в интервью украинским СМИ требуют стрелять, даже не выбирая цели", - отметил Грызлов.Представители стран НАТО поощряют Украину на неполитическое, военное разрешение конфликта в Донбассе, добавил Борис Грызлов.Он напомнил, что необходимость не допустить такого сценария зафиксирована в Минских соглашениях."Минские соглашения однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом", - добавил он.
https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html
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россия, обсе, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, борис грызлов, украина, в мире

Грызлов обвинил НАТО в поддержке военной активности Киева в Донбассе

21:11 14.04.2021 (обновлено: 21:14 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киев отказался даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года на очередном заседании Контактной группы по Донбассу, заявил представитель РФ в группе Борис Грызлов
"Сегодня, как и на предыдущем, внеочередном заседании, украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года. Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования. Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой "добавленной стоимости", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, "в связи с позицией Украины заблокированы как практическое урегулирование вопросов безопасности, так и переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам".

"Более того, сегодня украинская делегация умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует. В частности, заморожены вопросы об обеспечении перемирия и о диалоге о будущем режиме существования Донбасса", - заявил Грызлов.

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Кроме того, представители Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе называют убийства мирных граждан ВСУ инсценировками, это верх цинизма, заявил Борис Грызлов.

"Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма", - заявил Грызлов журналистам.

По его словам, саботаж со стороны Киева усилий по обеспечению перемирия происходит "на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ".
"Поведение украинской делегации в контактной группе, похоже, выстроено в том же ключе. Они заявляют о приверженности режиму прекращения огня, а в интервью украинским СМИ требуют стрелять, даже не выбирая цели", - отметил Грызлов.
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Представители стран НАТО поощряют Украину на неполитическое, военное разрешение конфликта в Донбассе, добавил Борис Грызлов.

"На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств. Те политики, прежде всего, представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета Безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта", - заявил Грызлов журналистам.

Он напомнил, что необходимость не допустить такого сценария зафиксирована в Минских соглашениях.
"Минские соглашения однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом", - добавил он.
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