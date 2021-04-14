https://ria.ru/20210414/donbass-1728309095.html

Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе

Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:31

2021-04-14T19:31

2021-04-14T19:31

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе.По мнению главы ЛНР, налицо факт, что под лозунгами распространения "демократии", обманывая народ Украины, представители американской власти "незаконно вмешивались во внутреннюю политику и дела украинского государства, преследуя цель - сделать Украину своей марионеткой в противостоянии с Российской Федерацией"."Абсолютно очевидно, что в данной ситуации агрессором, который вмешивается во внутренние дела другого государства и имеет далеко идущие планы по подрыву мощи и устоев Российской Федерации, являются именно США. Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития, так же, как и жители республик Донбасса. Поэтому единственной стороной, которой выгодна война в Донбассе, являются США и их подшефные на Украине, и именно они являются настоящими агрессорами", - заявил Пасечник.Политик выразил уверенность, что жители Украины сделают выбор в пользу мира.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728027506.html

https://ria.ru/20210411/blinken-1727785825.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

украина

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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, украина, в мире