Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе.
"Именно американские политики сумели организовать на Украине цветную революцию и привести к власти подконтрольных себе украинских чиновников. Им удалось развязать и гражданскую войну на востоке Украины. Заставить украинцев убивать украинцев, русских стрелять в русских", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном в среду РИА Новости.
По мнению главы ЛНР, налицо факт, что под лозунгами распространения "демократии", обманывая народ Украины, представители американской власти "незаконно вмешивались во внутреннюю политику и дела украинского государства, преследуя цель - сделать Украину своей марионеткой в противостоянии с Российской Федерацией".
"Абсолютно очевидно, что в данной ситуации агрессором, который вмешивается во внутренние дела другого государства и имеет далеко идущие планы по подрыву мощи и устоев Российской Федерации, являются именно США. Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития, так же, как и жители республик Донбасса. Поэтому единственной стороной, которой выгодна война в Донбассе, являются США и их подшефные на Украине, и именно они являются настоящими агрессорами", - заявил Пасечник.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.