Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/donbass-1728309095.html
Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе
Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:31
2021-04-14T19:31
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе.По мнению главы ЛНР, налицо факт, что под лозунгами распространения "демократии", обманывая народ Украины, представители американской власти "незаконно вмешивались во внутреннюю политику и дела украинского государства, преследуя цель - сделать Украину своей марионеткой в противостоянии с Российской Федерацией"."Абсолютно очевидно, что в данной ситуации агрессором, который вмешивается во внутренние дела другого государства и имеет далеко идущие планы по подрыву мощи и устоев Российской Федерации, являются именно США. Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития, так же, как и жители республик Донбасса. Поэтому единственной стороной, которой выгодна война в Донбассе, являются США и их подшефные на Украине, и именно они являются настоящими агрессорами", - заявил Пасечник.Политик выразил уверенность, что жители Украины сделают выбор в пользу мира.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210413/donbass-1728027506.html
https://ria.ru/20210411/blinken-1727785825.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_96d97632e5ebd45666973521d41c30b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, украина, в мире

Глава ЛНР назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе

19:31 14.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал США главным агрессором в конфликте в Донбассе.

"Именно американские политики сумели организовать на Украине цветную революцию и привести к власти подконтрольных себе украинских чиновников. Им удалось развязать и гражданскую войну на востоке Украины. Заставить украинцев убивать украинцев, русских стрелять в русских", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном в среду РИА Новости.

По мнению главы ЛНР, налицо факт, что под лозунгами распространения "демократии", обманывая народ Украины, представители американской власти "незаконно вмешивались во внутреннюю политику и дела украинского государства, преследуя цель - сделать Украину своей марионеткой в противостоянии с Российской Федерацией".
"Абсолютно очевидно, что в данной ситуации агрессором, который вмешивается во внутренние дела другого государства и имеет далеко идущие планы по подрыву мощи и устоев Российской Федерации, являются именно США. Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития, так же, как и жители республик Донбасса. Поэтому единственной стороной, которой выгодна война в Донбассе, являются США и их подшефные на Украине, и именно они являются настоящими агрессорами", - заявил Пасечник.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 10:48
В МИД прокомментировали заявления США по Донбассу
Политик выразил уверенность, что жители Украины сделают выбор в пользу мира.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 16:19
США предупредили Россию о последствиях "агрессивных действий" в Донбассе
 
Леонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния