https://ria.ru/20210414/donbass-1728300686.html

Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе

Лавров призвал ОБСЕ добиваться от Киева урегулирования в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать усилия по отслеживанию ситуации по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:32

2021-04-14T18:32

2021-04-14T19:12

анн линде (мид швеции)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сергей лавров

дмитрий песков

россия

обсе

москва

киев

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна активизировать усилия по отслеживанию ситуации по обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан.Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своей шведской коллеге и действующему председателю ОБСЕ Анн Линде в телефонном разговоре."Выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска. Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского "Комплекса мер", — говорится в сообщении на сайте МИД.Лавров отметил необходимость неукоснительного выполнения Киевом, Донецком и Луганском дополнительных мер по прекращению огня от июля 2020 года.Москва также выразила уверенность, что Швеция, являясь действующим председателем ОБСЕ, приложит все усилия, чтобы добиться от Киева выполнения своих обязательств, "включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады" самопровозглашенных республик.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

донецкая народная республика

россия

москва

киев

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анн линде (мид швеции), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сергей лавров, дмитрий песков, россия, обсе, москва, киев, в мире