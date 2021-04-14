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ВОЗ сообщила о резком росте числа диабетиков в мире
ВОЗ сообщила о резком росте числа диабетиков в мире
Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:54
2021-04-14T14:54
2021-04-14T14:54
тедрос адханом гебрейесус
диабет
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости. Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По информации ВОЗ, 14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, организация представит глобальный договор по борьбе с диабетом, который должен придать импульс усилиям по профилактике заболевания и обеспечить лечение всех, кто в нем нуждается."Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", - приводятся слова главы ВОЗ в сообщении организации.Как отмечает организация, одним из наиболее актуальных направлений работы является расширение доступа к средствам диагностики диабета и лекарствам, в частности, инсулину, в странах с низким и средним уровнем дохода."Договор также будет направлен на стимулирование прогресса путем установления глобальных целевых показателей охвата лечением диабета… В договоре также будет содержаться призыв к правительствам выполнить обязательства по включению профилактики и лечения диабета в первичную медико-санитарную помощь и в пакеты мер по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - говорится в сообщении ВОЗ.
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тедрос адханом гебрейесус, диабет, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости.
Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Адханом Гебрейесус
.
По информации ВОЗ, 14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, организация представит глобальный договор по борьбе с диабетом, который должен придать импульс усилиям по профилактике заболевания и обеспечить лечение всех, кто в нем нуждается.
"Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", - приводятся слова главы ВОЗ в сообщении организации.
Как отмечает организация, одним из наиболее актуальных направлений работы является расширение доступа к средствам диагностики диабета и лекарствам, в частности, инсулину, в странах с низким и средним уровнем дохода.
"Договор также будет направлен на стимулирование прогресса путем установления глобальных целевых показателей охвата лечением диабета… В договоре также будет содержаться призыв к правительствам выполнить обязательства по включению профилактики и лечения диабета в первичную медико-санитарную помощь и в пакеты мер по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - говорится в сообщении ВОЗ.