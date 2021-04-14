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ВОЗ сообщила о резком росте числа диабетиков в мире

ВОЗ сообщила о резком росте числа диабетиков в мире

Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:54

2021-04-14T14:54

2021-04-14T14:54

тедрос адханом гебрейесус

диабет

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 14 апр - РИА Новости. Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.По информации ВОЗ, 14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, организация представит глобальный договор по борьбе с диабетом, который должен придать импульс усилиям по профилактике заболевания и обеспечить лечение всех, кто в нем нуждается."Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", - приводятся слова главы ВОЗ в сообщении организации.Как отмечает организация, одним из наиболее актуальных направлений работы является расширение доступа к средствам диагностики диабета и лекарствам, в частности, инсулину, в странах с низким и средним уровнем дохода."Договор также будет направлен на стимулирование прогресса путем установления глобальных целевых показателей охвата лечением диабета… В договоре также будет содержаться призыв к правительствам выполнить обязательства по включению профилактики и лечения диабета в первичную медико-санитарную помощь и в пакеты мер по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения", - говорится в сообщении ВОЗ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тедрос адханом гебрейесус, диабет, воз, в мире