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Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле
Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:59
2021-04-14T09:59
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном аппарате, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным следствия, 8 апреля в Барнауле 19-летняя девушка из личной неприязни к своей 18-летней знакомой решила ее проучить. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, "а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера". Потерпевшей удалось выпрыгнуть из квартиры в окно.Истязателям предъявили обвинение в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, барнаул, происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле

09:59 14.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном аппарате, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, 8 апреля в Барнауле 19-летняя девушка из личной неприязни к своей 18-летней знакомой решила ее проучить. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, "а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера". Потерпевшей удалось выпрыгнуть из квартиры в окно.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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"Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.
Истязателям предъявили обвинение в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинБарнаулПроисшествия
 
 
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