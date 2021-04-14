Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном аппарате, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, 8 апреля в Барнауле 19-летняя девушка из личной неприязни к своей 18-летней знакомой решила ее проучить. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, "а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера". Потерпевшей удалось выпрыгнуть из квартиры в окно.
"Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.
Истязателям предъявили обвинение в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.