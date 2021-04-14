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Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле

Бастрыкин поставил на контроль дело об изнасиловании девушки в Барнауле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:59

2021-04-14T09:59

2021-04-14T09:59

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

барнаул

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела об изнасиловании девушки в Барнауле на контроль в центральном аппарате, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным следствия, 8 апреля в Барнауле 19-летняя девушка из личной неприязни к своей 18-летней знакомой решила ее проучить. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, "а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера". Потерпевшей удалось выпрыгнуть из квартиры в окно.Истязателям предъявили обвинение в "изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору", они арестованы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/nasilie-1727239275.html

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, барнаул, происшествия