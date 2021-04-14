https://ria.ru/20210414/delfin-1728174243.html

Застрявшему на отмели во Владивостоке дельфину помогут вернуться в море

Застрявшему на отмели во Владивостоке дельфину помогут вернуться в море

Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) проведут работы для возвращения в РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T06:13

2021-04-14T06:13

2021-04-14T06:13

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) проведут работы для возвращения в естественную среду дельфина, застрявшего на отмели во Владивостоке.В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин или детеныш кита Минке застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке.Ученый ДВО РАН Сергей Рязанов сообщил РИА Новости, что это, вероятно, тихоокеанский белобокий дельфин, он находится в плохом состоянии. Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын отмечал, что шансов выжить у дельфина мало: он в критическом состоянии. На месте активисты пытаются вывести животного на глубину, но он делает круг и возвращается к берегу."Получив данную информацию, ТИНРО сформировал оперативную группу со специалистами, имеющими опыт по адаптации-реадаптации морских животных. Группа также выехала в предполагаемый район обнаружения. По внешним признакам животное относится к отряду дельфинов. Скорее всего, дельфин-белобочка, или дельфин-свинья. Как только его обнаружат, научная группа проведет все необходимые мероприятия по возвращению животного в естественную среду обитания", - сообщили в ТИНРО, чей комментарий РИА Новости предоставили в правительстве Приморья.

https://ria.ru/20210406/delfin-1604411613.html

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владивосток

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россия, владивосток, происшествия