https://ria.ru/20210414/degtyarev-1728205029.html

Дегтярев наведет порядок в сфере общественного транспорта региона

Дегтярев наведет порядок в сфере общественного транспорта региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что наведет порядок в сфере общественного транспорта региона. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:39

2021-04-14T11:39

2021-04-14T11:39

хабаровский край

некрасовка

одноклассники

михаил дегтярев

хабаровск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/09/1562440911_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_91e469dc8b1dd20f301a8d5563b360d5.jpg

ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что наведет порядок в сфере общественного транспорта региона.Дегтярев рано утром в среду посетил один из районных маршрутов. "Получаю много жалоб от жителей Гаровки-1 по поводу 123-го маршрута. Сегодня в 7 утра лично выехал проверить, что там и как. То, что увидел, - безобразие. Автобусы ходят редко, набиваются битком. Людям приходится тратить деньги на такси или ловить попутку. Проблема очень серьезная, острая. Соберу перевозчиков, представителей минтранса. Будем эту проблему решать. Сейчас я в белом доме наведу порядок… Доколе такое скотское отношение будет к людям?!" - заявил он в видеообращении в Instagram.Глава региона поделился видео, на котором видно, что люди автобусного маршрута №123 Некрасовка – автовокзал Хабаровска набиваются в транспорт. "И это, увы, не единственный пример отвратительной работы перевозчиков. В интернете фиксирую массу обращений на эту тему", - возмутился Дегтярев.Как уточнили в правительстве региона, указанный маршрут обслуживает ООО ПАТП "Дальавто", зарегистрированное в селе Некрасовке. Интервал движения составляет час-полтора, что особенно неудобно людям в утренние и вечерние часы пик: многие ездят на работу из пригорода в краевой центр. Необходимость соблюдения расписания движения и качество пассажирских перевозок обсуждали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства в начале апреля. В частности, руководству "Дальавто" было указано на необходимость четкого соблюдения графика движения по маршрутам 102, 102э, 123 и 129. Тем не менее, спустя четыре дня вновь начали поступать жалобы от пассажиров, отметили в правительстве края.По данным Центра управления регионом Хабаровского края, только за период с 1 марта по 9 апреля текущего года системой "Инцидент менеджмент" зафиксировано 74 обращения от жителей края по организации работы общественного транспорта. Они касаются нарушений графика движения, некорректного поведения водителей, состояния подвижного состава. Также люди просят изменить некоторые маршруты, чтобы было удобнее, добавить автобусы, оборудовать остановки и отладить контроль за перевозчиками на системной основе.Дегтярев расширил возможности коммуникации с жителями региона. Так, его официальные страницы появились в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", дополнившие уже имеющиеся аккаунты.По информации краевого правительства, всего за первый квартал текущего года к врио губернатора края через соцсети поступило свыше тысячи обращений. Каждое берется в работу, всем обратившимся дается ответ. Кроме того, Дегтярев перезванивает своим подписчикам, чтобы лично убедиться в выполнении своих поручений.

https://ria.ru/20210413/lyagushki-1728051786.html

https://ria.ru/20210412/privet-1727901961.html

https://ria.ru/20210412/khabarovsk-1727879175.html

некрасовка

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

некрасовка, одноклассники, михаил дегтярев, хабаровск, общество