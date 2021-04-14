Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прежде всего, следует следить за тормозами, ведь от их исправности зависит эффективное снижение скорости, и, как следствие, возможность избежать ДТП или смягчить последствия. Это касается и шин, которые должны быть в хорошем состоянии и по сезону, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях. Неработающие лампочки стоп-сигналов могут спровоцировать аварию буквально на пустом месте", — предупреждает он.
Чтобы весенняя грязь в критический момент не помешала обзору, следует уделить внимание исправности щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла. Не забывайте и про исправность звукового сигнала — после зимы мембраны могут выйти из строя.
Но и остальные части автомобиля нуждаются в постоянном внимании — рулевое управление, электрика, свет, двигатель должны быть исправны. Перед началом движения лучше выйти из машины и убедиться, что технические жидкости не текут. В противном случае начинать движение нельзя, заключил Васильев.
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