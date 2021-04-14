https://ria.ru/20210414/defekt-1728166657.html

Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным

Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным

Прежде всего, следует следить за тормозами, ведь от их исправности зависит эффективное снижение скорости, и, как следствие, возможность избежать ДТП или... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T02:15

2021-04-14T02:15

2021-04-14T02:15

егор васильев

россия

авто

общество

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прежде всего, следует следить за тормозами, ведь от их исправности зависит эффективное снижение скорости, и, как следствие, возможность избежать ДТП или смягчить последствия. Это касается и шин, которые должны быть в хорошем состоянии и по сезону, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Чтобы весенняя грязь в критический момент не помешала обзору, следует уделить внимание исправности щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла. Не забывайте и про исправность звукового сигнала — после зимы мембраны могут выйти из строя.Но и остальные части автомобиля нуждаются в постоянном внимании — рулевое управление, электрика, свет, двигатель должны быть исправны. Перед началом движения лучше выйти из машины и убедиться, что технические жидкости не текут. В противном случае начинать движение нельзя, заключил Васильев.

https://ria.ru/20210411/shtrafy-1727815034.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор васильев, россия, авто, общество