В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной
22:17 14.04.2021 (обновлено: 22:36 14.04.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТральщик M-25 "Locotenent Lupu Dinescu" ВМС Румынии в порту Одессы
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Главы МИД и минобороны НАТО обеспокоены "усилением российского присутствия на территории и у границ Украины", призывают РФ к деэскалации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц с физическим присутствием главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.
"Сегодня министры НАТО обсуждали наращивание военных сил на Украине и около ее границ… Это часть целого ряда агрессивных действий России, которые вызывают глубокую обеспокоенность. Мы призываем Россию немедленно снизить напряженность, прекратить провокации и выполнять свои международные обязательства", - сказал он.
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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.