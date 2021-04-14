https://ria.ru/20210414/deeskalatsiya-1728325816.html

В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной

В НАТО призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной

Главы МИД и минобороны НАТО обеспокоены "усилением российского присутствия на территории и у границ Украины", призывают РФ к деэскалации, сообщил генсек альянса РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:17

2021-04-14T22:17

2021-04-14T22:36

энтони блинкен

владимир зеленский

дмитрий песков

франция

россия

нато

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Главы МИД и минобороны НАТО обеспокоены "усилением российского присутствия на территории и у границ Украины", призывают РФ к деэскалации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц с физическим присутствием главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена."Сегодня министры НАТО обсуждали наращивание военных сил на Украине и около ее границ… Это часть целого ряда агрессивных действий России, которые вызывают глубокую обеспокоенность. Мы призываем Россию немедленно снизить напряженность, прекратить провокации и выполнять свои международные обязательства", - сказал он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Россия и Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

франция

россия

украина

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энтони блинкен, владимир зеленский, дмитрий песков, франция, россия, нато, украина, в мире