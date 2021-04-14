https://ria.ru/20210414/chinovnitsa-1728262912.html

Датская чиновница потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации

Датская чиновница потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации

Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:01

2021-04-14T16:01

2021-04-14T19:36

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МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации, сообщила телекомпания TV2.Пресс-конференцию пришлось прервать. Позже в ведомстве заявили, что Эриксен чувствует себя хорошо."Она снова в сознании, с ней все в порядке, но она отправлена на машине скорой помощи в отделение неотложной помощи, чтобы ее состояние проверили медики", — говорится в сообщении агентства в Twitter.Причины произошедшего не называются. По сведениям телекомпании, Эриксен оказали помощь, пресс-конференция возобновится в ближайшее время.Сегодня власти Дании заявили, что исключают вакцину от коронавируса AstraZeneca из программы вакцинации.

https://ria.ru/20210414/ssha-1728259855.html

дания

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2021

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astrazeneca , дания, в мире