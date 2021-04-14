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Датская чиновница потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации
Датская чиновница потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации
Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:01
2021-04-14T19:36
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МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации, сообщила телекомпания TV2.Пресс-конференцию пришлось прервать. Позже в ведомстве заявили, что Эриксен чувствует себя хорошо."Она снова в сознании, с ней все в порядке, но она отправлена на машине скорой помощи в отделение неотложной помощи, чтобы ее состояние проверили медики", — говорится в сообщении агентства в Twitter.Причины произошедшего не называются. По сведениям телекомпании, Эриксен оказали помощь, пресс-конференция возобновится в ближайшее время.Сегодня власти Дании заявили, что исключают вакцину от коронавируса AstraZeneca из программы вакцинации.
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astrazeneca , дания, в мире

Датская чиновница потеряла сознание на пресс-конференции по вакцинации

16:01 14.04.2021 (обновлено: 19:36 14.04.2021)
 
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Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МУРМАНСК, 14 апр — РИА Новости. Директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации, сообщила телекомпания TV2.
Пресс-конференцию пришлось прервать. Позже в ведомстве заявили, что Эриксен чувствует себя хорошо.
"Она снова в сознании, с ней все в порядке, но она отправлена на машине скорой помощи в отделение неотложной помощи, чтобы ее состояние проверили медики", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
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Причины произошедшего не называются. По сведениям телекомпании, Эриксен оказали помощь, пресс-конференция возобновится в ближайшее время.
Сегодня власти Дании заявили, что исключают вакцину от коронавируса AstraZeneca из программы вакцинации.
 
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