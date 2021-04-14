https://ria.ru/20210414/bezopasnost-1728255323.html

Медведев оценил деятельность иностранных организаций в России

Медведев оценил деятельность иностранных организаций в России

Некоторые иностранные организации и подконтрольные им структуры в РФ пытаются подорвать безопасность России в своих политических интересах, заявил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:22

2021-04-14T15:22

2021-04-14T15:23

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые иностранные организации и подконтрольные им структуры в РФ пытаются подорвать безопасность России в своих политических интересах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я имею ввиду и деятельность отдельных иностранных организаций, включая некоммерческие структуры, подконтрольных им российских структур. Их цель нам всем хорошо известна - это подрыв безопасности нашего государства и достижение собственных политических интересов", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов.По его словам, большое значение для сохранения стабильной политической обстановки имеют встречи глав регионов с лидерами и руководителями общественно-политических организаций, молодежных движений, религиозных конфессий."Очевидно, что нужно наладить в ближайшее время, активизировать, скажем так, совместную работу по борьбе с экстремизмом и распространением соответствующей идеологии в различных организациях, включая образовательные организации, предупреждать конфликтные ситуации в ходе возможных действий по подготовке к выборам", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20210224/putin-1598780442.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, в мире