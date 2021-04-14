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Медведев оценил деятельность иностранных организаций в России
Медведев оценил деятельность иностранных организаций в России
Некоторые иностранные организации и подконтрольные им структуры в РФ пытаются подорвать безопасность России в своих политических интересах, заявил... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:22
2021-04-14T15:23
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые иностранные организации и подконтрольные им структуры в РФ пытаются подорвать безопасность России в своих политических интересах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я имею ввиду и деятельность отдельных иностранных организаций, включая некоммерческие структуры, подконтрольных им российских структур. Их цель нам всем хорошо известна - это подрыв безопасности нашего государства и достижение собственных политических интересов", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов.По его словам, большое значение для сохранения стабильной политической обстановки имеют встречи глав регионов с лидерами и руководителями общественно-политических организаций, молодежных движений, религиозных конфессий."Очевидно, что нужно наладить в ближайшее время, активизировать, скажем так, совместную работу по борьбе с экстремизмом и распространением соответствующей идеологии в различных организациях, включая образовательные организации, предупреждать конфликтные ситуации в ходе возможных действий по подготовке к выборам", - отметил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, в мире

Медведев оценил деятельность иностранных организаций в России

15:22 14.04.2021 (обновлено: 15:23 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые иностранные организации и подконтрольные им структуры в РФ пытаются подорвать безопасность России в своих политических интересах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я имею ввиду и деятельность отдельных иностранных организаций, включая некоммерческие структуры, подконтрольных им российских структур. Их цель нам всем хорошо известна - это подрыв безопасности нашего государства и достижение собственных политических интересов", - сказал он на совещании о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов.
По его словам, большое значение для сохранения стабильной политической обстановки имеют встречи глав регионов с лидерами и руководителями общественно-политических организаций, молодежных движений, религиозных конфессий.
"Очевидно, что нужно наладить в ближайшее время, активизировать, скажем так, совместную работу по борьбе с экстремизмом и распространением соответствующей идеологии в различных организациях, включая образовательные организации, предупреждать конфликтные ситуации в ходе возможных действий по подготовке к выборам", - отметил Медведев.
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