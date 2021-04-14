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https://ria.ru/20210414/belorussiya-1728301161.html
Минздрав Белоруссии одобрил выпущенную в республике вакцину "Спутник V"
Минздрав Белоруссии одобрил выпущенную в республике вакцину "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую начали разливать в Белоруссии на предприятии "Белмедпрепараты", одобрена минздравом республики, сообщила РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:35
2021-04-14T18:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
белоруссия
фармстандарт
в мире
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую начали разливать в Белоруссии на предприятии "Белмедпрепараты", одобрена минздравом республики, сообщила в среду пресс-служба ведомства.Ранее министерство здравоохранения республики сообщило, что на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V".Отмечается, что полупродукт вакцины производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве напомнили, что ранее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Белоруссии и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.В пресс-службе также обратили внимание, что контроль качества - как опытно-промышленных серий, так и промышленных серий - осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с "Белмедпрепаратами". По данным минздрава, планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском фармацевтическом предприятии, составит до 500 тысяч доз ежемесячно, что позволит существенно увеличить доступность вакцинации для белорусских граждан.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.
https://ria.ru/20210414/sputnik-1728275153.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, белоруссия, фармстандарт, в мире

Минздрав Белоруссии одобрил выпущенную в республике вакцину "Спутник V"

18:35 14.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которую начали разливать в Белоруссии на предприятии "Белмедпрепараты", одобрена минздравом республики, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее министерство здравоохранения республики сообщило, что на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V".

"Вакцина "Спутник V" (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена минздравом. Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что полупродукт вакцины производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". В минздраве напомнили, что ранее вакцина "Спутник V", произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Белоруссии и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.
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В пресс-службе также обратили внимание, что контроль качества - как опытно-промышленных серий, так и промышленных серий - осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с "Белмедпрепаратами". По данным минздрава, планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском фармацевтическом предприятии, составит до 500 тысяч доз ежемесячно, что позволит существенно увеличить доступность вакцинации для белорусских граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийБелоруссияФармстандартВ мире
 
 
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