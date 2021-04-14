Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения
ИРКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей. Это создает угрозу попадания отходов в Байкал. Из-за создавшейся ситуации в городе Байкальске введен режим ЧС. По поручению главы региона проведено обследование полигонов. В текущий момент поставлена задача - снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым обсудил проблему возможной утечки надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК.
"Триста шестьдесят три миллиона рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах ОАО "БЦБК" будет выделено региону из резервного фонда правительства России", - говорится в сообщении. Выполнять работы по снижению уровня воды будут специалисты Росатома.
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Также на встрече обсуждался вопрос определения границ населенных пунктов, которые находятся на территории Прибайкальского национального парка. Министерство природных ресурсов и экологии готовит письмо в Генеральную прокуратуру с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий.
Кроме этого, обсуждалась тема поддержки лесхозов Иркутской области, в частности, выделения дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.