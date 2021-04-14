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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
https://ria.ru/20210414/baykal-1728235698.html
Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения
Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения
Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:06
2021-04-14T14:06
иркутская область
россия
игорь кобзев
александр козлов (глава минвостокразвития)
иркутская область
байкальск
общество
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ИРКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей. Это создает угрозу попадания отходов в Байкал. Из-за создавшейся ситуации в городе Байкальске введен режим ЧС. По поручению главы региона проведено обследование полигонов. В текущий момент поставлена задача - снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым обсудил проблему возможной утечки надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК.Также на встрече обсуждался вопрос определения границ населенных пунктов, которые находятся на территории Прибайкальского национального парка. Министерство природных ресурсов и экологии готовит письмо в Генеральную прокуратуру с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий.Кроме этого, обсуждалась тема поддержки лесхозов Иркутской области, в частности, выделения дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.
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россия, игорь кобзев, александр козлов (глава минвостокразвития), иркутская область, байкальск, общество

Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения

14:06 14.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей. Это создает угрозу попадания отходов в Байкал. Из-за создавшейся ситуации в городе Байкальске введен режим ЧС. По поручению главы региона проведено обследование полигонов. В текущий момент поставлена задача - снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым обсудил проблему возможной утечки надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК.

"Триста шестьдесят три миллиона рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах ОАО "БЦБК" будет выделено региону из резервного фонда правительства России", - говорится в сообщении. Выполнять работы по снижению уровня воды будут специалисты Росатома.

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Также на встрече обсуждался вопрос определения границ населенных пунктов, которые находятся на территории Прибайкальского национального парка. Министерство природных ресурсов и экологии готовит письмо в Генеральную прокуратуру с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий.
Кроме этого, обсуждалась тема поддержки лесхозов Иркутской области, в частности, выделения дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.
 
Иркутская областьРоссияИгорь КобзевАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Иркутская областьБайкальскОбщество
 
 
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