https://ria.ru/20210414/baykal-1728235698.html

Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения

Приангарью выделят деньги, чтобы защитить Байкал от загрязнения

Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:06

2021-04-14T14:06

2021-04-14T14:06

иркутская область

россия

игорь кобзев

александр козлов (глава минвостокразвития)

иркутская область

байкальск

общество

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ИРКУТСК, 14 апр – РИА Новости. Иркутской области из резервного фонда РФ выделят 363 миллиона рублей на покупку специального оборудования, которое позволит снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы БЦБК, может привести к подтоплению карт-накопителей. Это создает угрозу попадания отходов в Байкал. Из-за создавшейся ситуации в городе Байкальске введен режим ЧС. По поручению главы региона проведено обследование полигонов. В текущий момент поставлена задача - снизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым обсудил проблему возможной утечки надшламовых вод из карт-накопителей, где хранятся отходы БЦБК.Также на встрече обсуждался вопрос определения границ населенных пунктов, которые находятся на территории Прибайкальского национального парка. Министерство природных ресурсов и экологии готовит письмо в Генеральную прокуратуру с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий.Кроме этого, обсуждалась тема поддержки лесхозов Иркутской области, в частности, выделения дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.

https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html

россия

иркутская область

байкальск

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россия, игорь кобзев, александр козлов (глава минвостокразвития), иркутская область, байкальск, общество