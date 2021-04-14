https://ria.ru/20210414/bank-1728197210.html

Глава Новикомбанка: наша розничная модель выдержала испытание пандемией

Глава Новикомбанка: наша розничная модель выдержала испытание пандемией

Наращивание объемов розничного бизнеса в условиях пандемии стало нетривиальной задачей для многих банков. Однако у Новикомбанка как ключевого центра... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:55

2021-04-14T10:55

2021-04-14T11:23

россия

новикомбанк

новости компаний - экономика

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Наращивание объемов розничного бизнеса в условиях пандемии стало нетривиальной задачей для многих банков. Однако у Новикомбанка как ключевого центра финансирования Госкорпорации "Ростех" есть одно важное преимущество – розничные продукты адресованы в первую очередь сотрудникам Корпорации и предприятий-партнеров. Таким образом, выигрывают обе стороны – банк работает с клиентами, чей риск-профиль понятен и предсказуем, а клиенты в свою очередь получают продукты и услуги, исходя из своих реальных потребностей. О том, какие важные изменения произошли в розничном бизнесе Новикомбанка, в интервью РИА Новости рассказала председатель правления банка Елена Георгиева.- Прошлый год стал серьезным испытанием для банковского сектора, в том числе, розничного. Банки скорее были озабочены не ростом выдач кредитов, а решением проблемных ситуаций со своими заемщиками. Насколько негативным оказалось влияние пандемии для Новикомбанка? - Общая ситуация на рынке действительно была непростой, особенно в период с марта по июль 2020 года. Тогда у многих возникли финансовые трудности, связанные с задержками заработной платы и даже потерей работы. Соответственно, банки в свою очередь столкнулись с тем, что клиенты стали задерживать платежи по кредитам, выходить на просрочку. Однако для Новикомбанка эта ситуация не была критичной, поскольку приоритетное направление нашего розничного кредитования – это обслуживание сотрудников предприятий, входящих в контур Госкорпорации "Ростех". Работая с этим сегментом, мы хорошо понимаем платежеспособность наших клиентов и защищены от серьезных проблем с просрочкой. Действительно, и в Новикомбанк обращались клиенты, пострадавшие от общеэкономической ситуации, однако их число было очень невелико. - Таким образом, получается, что Новикомбанку ничто не помешало сохранить темпы роста бизнеса? - Безусловно, мы следили за текущей ситуацией, не наращивали выдачи любой ценой – лишь бы показать красивые цифры в отчетности. Однако, итоги года демонстрируют, что наша модель показала свою жизнеспособность, можно сказать, прошла испытание пандемией. - На первый взгляд, удивительно, что несмотря на все потрясения, связанные с пандемией в 2020 году, некоторые сегменты розницы, а именно, ипотека – показали по-настоящему взрывной рост. Насколько активно Новикомбанк работал в этом направлении? - Действительно, в 2020 году ипотечное кредитование поставило очередной рекорд, и этому есть простое объяснение. Уже давно прошли те времена, когда ставки по ипотеке доходили до 15 процентов годовых, и потому решиться на такой долгосрочный проект могли очень немногие. Сегодня среди нас все больше людей, кто решает квартирный вопрос с помощью ипотеки, потому что это стало доступно. Могу отметить, что ипотека является одним из приоритетных продуктов в розничном кредитовании. Наша логика состоит в том, что ипотека — это самый важный продукт с социальной точки зрения, сегодня это действительно реальная возможность улучшить свои жилищные условия. Конечно, во многом популярности ипотеки способствует государственная программа субсидирования процентных ставок, однако не менее важен и вклад работодателей. Например, у Госкорпорации "Ростех" есть программа компенсации/субсидирования процентов или первоначального взноса на ипотеку. Эта программа направлена на привлечение и удержание квалифицированных специалистов, работников, в которых Корпорация испытывает кадровый дефицит, а также молодых специалистов, окончивших профильные для Корпорации вузы и средние специальные образовательные учреждения. Новикомбанк со своей стороны предоставляет максимально льготные условия кредитования как в части процентных ставок, так и в части требований к заёмщикам. Участники жилищной программы отбираются на основании профессиональных и социальных факторов, а также стажа работы в Корпорации. ​ Общий объем финансирования жилищной программы со стороны организаций Корпорации, начиная со старта программы в 2015 году,​ составил более 5 миллиардов рублей. Также Корпорация выбрала Новикомбанк в качестве ключевого партнера по ипотечным программам для работников "Ростеха". В целом благодаря активному участию Новикомбанка в государственной программе и жилищной программе "Ростеха" объемы выдачи ипотеки в 2020 году выросли на 96 процентов, и мы рассчитываем, что в 2021 году рост будет еще более впечатляющим. - На какие еще продукты кроме ипотеки вы делаете ставку? - Еще один важный элемент поддержки сотрудников – это потребительские кредиты. Новикомбанк предлагает действительно выгодные условия по обслуживанию кредита, и хочу особенно подчеркнуть, что они абсолютно прозрачны. Не секрет, что многие банки рекламируют очень привлекательные процентные ставки, однако на деле оказывается, что, если клиент не выполнит ряд условий, то реальная ставка может быть вдвое выше. Мы не играем с клиентом в "кошки-мышки", нам важно быть банком, которому доверяют. Это единственный вариант построения долгосрочных отношений с клиентом. Общее количество выдач в 2020 году выросло на 73 процента, и мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. - А есть ли какие-то эксклюзивные продукты для сотрудников Госкорпорации и ее предприятий, которые можно оформить только в Новикомбанке? - Безусловно. В первую очередь, это наш флагманский продукт- социально-платежная карта работника "Ростеха". Как видно из ее названия, функционал карты гораздо шире, чем у обычного пластика. И это не случайно. Мы разработали это решение в 2018 году в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией. Социально-платежная карта Новикомбанка – один из ключевых инструментов социальной политики Корпорации, обеспечивающий персональный, адресный подход к каждому сотруднику. Карта пользуется заслуженной популярностью среди работников предприятий Ростеха – только за 2020 год мы привлекли почти 170 тысяч новых клиентов, и это на 32,6 процента больше, чем в 2019 году. Мы выпускаем карты в соответствии с потребностями наших партнеров. Например, в прошлом году в рамках сотрудничества с Союзом машиностроителей России разработали кобрендовую карту для членов этой организации. Есть подобные продукты и для других организаций. Это не только возможность воспользоваться бонусами и привилегиями социально-платежной карты, но еще и способ почувствовать свою причастность к сообществу единомышленников. Социально-платежная карта эмитируется на базе платежной системы "Мир", поэтому даже в случае введения международных санкций клиенты могут не опасаться за доступ к своим средствам. По желанию клиента к карте "Мир" может быть выпущена бесплатно карта международной платежной системы VISA. Социально-платежная карта Новикомбанка открывает клиенту доступ сразу к четырем программам лояльности: собственная программа Новикомбанка с кешбэком до 5 процентов, программа лояльности платежной системы "МИР" с кешбэком до 20 процентов, программа "Бонусы" с возвратом средств бонусами в размере до 20 процентов и программа "Город" с бонусами до 50 процентов от потраченных сумм на покупки у партнеров-программы. Также держателям карты предоставляется доступ к уникальной опции – кешбэк до 17% от производителей товаров в мобильном приложении. Важно и то, что преимущества нашей карты высоко ценят не только клиенты, но и независимые эксперты. В 2020 году Новикомбанк стал лауреатом ежегодной авторитетной премии Retail Finance Awards в специальной категории "Эмпатия" за бонусную программу по картам. - Во время пандемии все банки столкнулись с резким спросом на дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Насколько активно клиенты Новикомбанка осваивали эти сервисы? - Действительно, такой тренд наметился в марте 2020 года, хотя практически все банки сохранили оффлайн-обслуживание с соблюдением всех мер безопасности. Дело в том, что сами клиенты предпочитали по возможности избегать публичных мест и пользоваться мобильным банком и приложениями. Банк со своей стороны постоянно работает над улучшением интерфейса, удобством использования и расширяет диапазон операций, доступных в онлайн-режиме. На начало 2021 года количество клиентов, которые пользуются ДБО, выросло на 99,7 процента. При этом хочу отметить, что у нас очень высокий уровень проникновения: более 90 процентов наших клиентов пользуются дистанционными сервисами, что на 22,8 процента больше, чем годом ранее. Кстати, в 2020 году мобильный банк Новикомбанка вошел в топ-20 лучших приложений по версии консалтингового агентства Markswebb. В рамках номинации Daily Banking акцент был сделан на качестве клиентского опыта, который получают пользователи мобильного банка при выполнении ежедневных задач по управлению личными финансами. Как видите, наши успехи выражаются не только во впечатляющих темпах роста, но и в качестве предлагаемых банком продуктов и услуг.

https://ria.ru/20210401/novikombank-1603768892.html

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https://ria.ru/20210330/bank-1603498689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новикомбанк, новости компаний - экономика