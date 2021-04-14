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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html
МИД Турции не увидел "политики" в решении России по авиасообщению
МИД Турции не увидел "политики" в решении России по авиасообщению
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:46
2021-04-14T19:10
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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия неизбежны.Россия с 15 апреля по 1 июня приостановит чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Кроме того, операторам рекомендовали пока не продавать туры туда. Причиной стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике: если в середине марта медики регистрировали от шести до восьми тысяч инфицированных в сутки, то с начала апреля их число достигло 56 тысяч. Во вторник прирост стал рекордным — 59 187. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.
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Голикова: РФ ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением [коронавирусной] инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение. И на основе этого анализа Оперативный штаб принимает решения о целесообразности такого открытия или ограничения авиационного сообщения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На этой основе нами принято решение ограничить регулярное и чартерное сообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, мид турции, в мире

МИД Турции не увидел "политики" в решении России по авиасообщению

09:46 14.04.2021 (обновлено: 19:10 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия неизбежны.
"Мы работаем над возобновлением полетов", — добавил дипломат, его слова приводит телеканал NTV.
Россия с 15 апреля по 1 июня приостановит чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Кроме того, операторам рекомендовали пока не продавать туры туда.
Причиной стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике: если в середине марта медики регистрировали от шести до восьми тысяч инфицированных в сутки, то с начала апреля их число достигло 56 тысяч. Во вторник прирост стал рекордным — 59 187.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Российские авиаперевозчики организуют вывозные рейсы из Турции
 
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