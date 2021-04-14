https://ria.ru/20210414/aviasoobschenie-1728185500.html

МИД Турции не увидел "политики" в решении России по авиасообщению

МИД Турции не увидел "политики" в решении России по авиасообщению

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:46

2021-04-14T09:46

2021-04-14T19:10

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АНКАРА, 14 апр — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия неизбежны.Россия с 15 апреля по 1 июня приостановит чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Кроме того, операторам рекомендовали пока не продавать туры туда. Причиной стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике: если в середине марта медики регистрировали от шести до восьми тысяч инфицированных в сутки, то с начала апреля их число достигло 56 тысяч. Во вторник прирост стал рекордным — 59 187. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/turtsiya-1728146648.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Голикова: РФ ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением [коронавирусной] инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение. И на основе этого анализа Оперативный штаб принимает решения о целесообразности такого открытия или ограничения авиационного сообщения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На этой основе нами принято решение ограничить регулярное и чартерное сообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года. 2021-04-14T09:46 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, мид турции, в мире