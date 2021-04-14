https://ria.ru/20210414/antitela-1728175604.html

Эпидемиолог объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу

Эпидемиолог объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу

Антитела к коронавирусу М, как правило, указывают на острое течение COVID-19, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T07:12

2021-04-14T07:12

2021-04-14T12:40

распространение коронавируса

наталья пшеничная

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коронавирус covid-19

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здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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Россиянам объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Антитела к коронавирусу М, как правило, указывают на острое течение COVID-19, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что иммунная система реагирует на заражение прежде всего выработкой IgM.По ее словам, антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. При классическом иммунном ответе срок их жизни недолог, концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших COVID-19, они могут сохраняться и до полугода.Антитела G, продолжила Пшеничная, циркулируют в организме дольше — они обеспечивают долговременный иммунный ответ.При этом поставить диагноз только на основании теста на антитела нельзя, подчеркнула Пшеничная. Это дополнительный метод проверки иммунитета: если при регулярном скрининге у человека впервые выявляют IgM, то это повод пройти более углубленное обследование — возможна бессимптомная форма COVID-19."Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19", — добавила эпидемиолог.

https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html

https://ria.ru/20210409/antitela-1727477983.html

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество