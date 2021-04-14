https://ria.ru/20210414/antitela-1728175604.html
Эпидемиолог объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу
Эпидемиолог объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу
Антитела к коронавирусу М, как правило, указывают на острое течение COVID-19, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:12
2021-04-14T07:12
2021-04-14T12:40
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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Россиянам объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Антитела к коронавирусу М, как правило, указывают на острое течение COVID-19, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она пояснила, что иммунная система реагирует на заражение прежде всего выработкой IgM.По ее словам, антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. При классическом иммунном ответе срок их жизни недолог, концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших COVID-19, они могут сохраняться и до полугода.Антитела G, продолжила Пшеничная, циркулируют в организме дольше — они обеспечивают долговременный иммунный ответ.При этом поставить диагноз только на основании теста на антитела нельзя, подчеркнула Пшеничная. Это дополнительный метод проверки иммунитета: если при регулярном скрининге у человека впервые выявляют IgM, то это повод пройти более углубленное обследование — возможна бессимптомная форма COVID-19."Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19", — добавила эпидемиолог.
https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Антитела к коронавирусу М, как правило, указывают на острое течение COVID-19
, а антитела G более эффективны в противодействии инфекции, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная.
Она пояснила, что иммунная система реагирует на заражение прежде всего выработкой IgM.
"Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню", — сказала Пшеничная.
По ее словам, антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. При классическом иммунном ответе срок их жизни недолог, концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших COVID-19, они могут сохраняться и до полугода.
Антитела G, продолжила Пшеничная, циркулируют в организме дольше — они обеспечивают долговременный иммунный ответ.
При этом поставить диагноз только на основании теста на антитела нельзя, подчеркнула Пшеничная. Это дополнительный метод проверки иммунитета: если при регулярном скрининге у человека впервые выявляют IgM, то это повод пройти более углубленное обследование — возможна бессимптомная форма COVID-19.
"Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19", — добавила эпидемиолог.