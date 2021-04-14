https://ria.ru/20210414/afganistan-1728322473.html

Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая

Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая

Президент США Джо Байден пригрозил талибам ответить "всеми инструментами" в его распоряжении в случае атаки на американских военных во время вывода войск из... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:41

2021-04-14T21:41

2021-04-14T22:08

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил талибам ответить "всеми инструментами" в его распоряжении в случае атаки на американских военных во время вывода войск из Афганистана."Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой", - сказал Байден в обращении к нации, которое транслируют в прямом эфире местные телеканалы."Это не те условия, на которые бы согласился я сам, но я буду придерживаться соглашения и США начнут вывод 1 мая <...> и мы выйдем из Афганистана до 20-й годовщины (терактов) 11 сентября", - подтвердил Байден."Мы не будем уходить в спешке, мы будем делать это ответственно, взвешено и безопасно и это будет происходить в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал он."Талибан" должен знать, если они атакуют нас во время нашего вывода, мы будем защищаться и защищать наших партнеров всеми доступными нам инструментами", - заявил президент США."Мы попросим другие страны в регионе делать больше для поддержки Афганистана, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. Все они делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана", - заявил Байден.

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728308945.html

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728257147.html

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пакистан

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россия, джо байден, пакистан, талибан, афганистан, сша, в мире