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https://ria.ru/20210414/afganistan-1728322473.html
Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая
Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая
Президент США Джо Байден пригрозил талибам ответить "всеми инструментами" в его распоряжении в случае атаки на американских военных во время вывода войск из... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:41
2021-04-14T22:08
россия
джо байден
пакистан
талибан
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил талибам ответить "всеми инструментами" в его распоряжении в случае атаки на американских военных во время вывода войск из Афганистана."Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой", - сказал Байден в обращении к нации, которое транслируют в прямом эфире местные телеканалы."Это не те условия, на которые бы согласился я сам, но я буду придерживаться соглашения и США начнут вывод 1 мая &lt;...&gt; и мы выйдем из Афганистана до 20-й годовщины (терактов) 11 сентября", - подтвердил Байден."Мы не будем уходить в спешке, мы будем делать это ответственно, взвешено и безопасно и это будет происходить в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал он."Талибан" должен знать, если они атакуют нас во время нашего вывода, мы будем защищаться и защищать наших партнеров всеми доступными нам инструментами", - заявил президент США."Мы попросим другие страны в регионе делать больше для поддержки Афганистана, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. Все они делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана", - заявил Байден.
https://ria.ru/20210414/afganistan-1728308945.html
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россия, джо байден, пакистан, талибан, афганистан, сша, в мире

Байден заявил о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая

21:41 14.04.2021 (обновлено: 22:08 14.04.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил талибам ответить "всеми инструментами" в его распоряжении в случае атаки на американских военных во время вывода войск из Афганистана.
"Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой", - сказал Байден в обращении к нации, которое транслируют в прямом эфире местные телеканалы.
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"Это не те условия, на которые бы согласился я сам, но я буду придерживаться соглашения и США начнут вывод 1 мая <...> и мы выйдем из Афганистана до 20-й годовщины (терактов) 11 сентября", - подтвердил Байден.
"Мы не будем уходить в спешке, мы будем делать это ответственно, взвешено и безопасно и это будет происходить в полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал он.
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"Талибан" должен знать, если они атакуют нас во время нашего вывода, мы будем защищаться и защищать наших партнеров всеми доступными нам инструментами", - заявил президент США.
"Мы попросим другие страны в регионе делать больше для поддержки Афганистана, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. Все они делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана", - заявил Байден.
 
РоссияДжо БайденПакистанТалибанАфганистанСШАВ мире
 
 
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