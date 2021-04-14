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https://ria.ru/20210414/afganistan-1728308945.html
Директор ЦРУ прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Директор ЦРУ прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Предстоящий вывод оставшихся войск США из Афганистана ослабит возможности Вашингтона по реагированию на угрозы, исходящие от террористических группировок... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:29
2021-04-14T19:40
центральное разведывательное управление (цру)
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Предстоящий вывод оставшихся войск США из Афганистана ослабит возможности Вашингтона по реагированию на угрозы, исходящие от террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, заявил в среду директор ЦРУ Уильям Бернс."Наша способность сдерживать угрозы в Афганистане, будь то от ИГИЛ* или "Аль-Каиды"*, в значительной степени выигрывала от присутствия вооруженных сил США и коалиции на земле и в воздухе, подкрепляемых разведданными от ЦРУ и наших партнеров в сфере разведки. Когда настанет время для вывода американских вооруженных сил, возможности правительства США по сбору и реагированию на эти угрозы ослабнут. Это лишь констатация факта", - сказал Бернс в ходе слушаний в сенате.Таким образом, добавил глава ЦРУ, уход вооруженных сил США и коалиции из Афганистана повлечет за собой возникновение "значительных рисков" в сфере безопасности.Власти США во вторник объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/bayden-1728291220.html
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центральное разведывательное управление (цру), афганистан, сша, в мире

Директор ЦРУ прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

19:29 14.04.2021 (обновлено: 19:40 14.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Предстоящий вывод оставшихся войск США из Афганистана ослабит возможности Вашингтона по реагированию на угрозы, исходящие от террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, заявил в среду директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Наша способность сдерживать угрозы в Афганистане, будь то от ИГИЛ* или "Аль-Каиды"*, в значительной степени выигрывала от присутствия вооруженных сил США и коалиции на земле и в воздухе, подкрепляемых разведданными от ЦРУ и наших партнеров в сфере разведки. Когда настанет время для вывода американских вооруженных сил, возможности правительства США по сбору и реагированию на эти угрозы ослабнут. Это лишь констатация факта", - сказал Бернс в ходе слушаний в сенате.
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
17:53
Байден объяснил намерение вывести войска из Афганистана
Таким образом, добавил глава ЦРУ, уход вооруженных сил США и коалиции из Афганистана повлечет за собой возникновение "значительных рисков" в сфере безопасности.
Власти США во вторник объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)АфганистанСШАВ мире
 
 
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