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https://ria.ru/20210414/afganistan-1728182949.html
В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана
В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана
Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:27
2021-04-14T11:15
замир кабулов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Власти США накануне объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*."Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года", - сказал Кабулов."Будем смотреть, будем анализировать это решение", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.Заявление талибов о неприемлемости переноса вывода войск США из Афганистана было ожидаемо, договоры должны выполняться, добавил Замир Кабулов.Кабулов отметил, что это решение является нарушением дохийского соглашения талибов и США."Талибы ожидаемо уже заявили, что они не приемлют (этот шаг). Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html
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замир кабулов, азия, россия, афганистан, сша

В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана

09:27 14.04.2021 (обновлено: 11:15 14.04.2021)
 
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Власти США накануне объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*.
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
"Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года", - сказал Кабулов.
"Будем смотреть, будем анализировать это решение", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Заявление талибов о неприемлемости переноса вывода войск США из Афганистана было ожидаемо, договоры должны выполняться, добавил Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что это решение является нарушением дохийского соглашения талибов и США.
"Талибы ожидаемо уже заявили, что они не приемлют (этот шаг). Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 20:56
Байден заявил, что США покинут Афганистан "в полном порядке и безопасно"
 
Замир КабуловАзияРоссияАфганистанСША
 
 
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