https://ria.ru/20210414/afganistan-1728182949.html

В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана

В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана

Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:27

2021-04-14T09:27

2021-04-14T11:15

замир кабулов

азия

россия

афганистан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150032/93/1500329329_0:102:2820:1688_1920x0_80_0_0_b1224a24da8756ac5da88347b16e12af.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Власти США накануне объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*."Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года", - сказал Кабулов."Будем смотреть, будем анализировать это решение", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.Заявление талибов о неприемлемости переноса вывода войск США из Афганистана было ожидаемо, договоры должны выполняться, добавил Замир Кабулов.Кабулов отметил, что это решение является нарушением дохийского соглашения талибов и США."Талибы ожидаемо уже заявили, что они не приемлют (этот шаг). Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html

https://ria.ru/20210325/afganistan-1602885847.html

азия

россия

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замир кабулов, азия, россия, афганистан, сша