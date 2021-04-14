https://ria.ru/20210414/afganistan-1728182949.html
В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана
В МИД раскритиковали перенос сроков вывода войск США из Афганистана
Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:27
2021-04-14T09:27
2021-04-14T11:15
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Намерение США перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Власти США накануне объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке, после которых администрация Джорджа Буша начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды"*."Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе от 29 февраля 2021 года", - сказал Кабулов."Будем смотреть, будем анализировать это решение", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.Заявление талибов о неприемлемости переноса вывода войск США из Афганистана было ожидаемо, договоры должны выполняться, добавил Замир Кабулов.Кабулов отметил, что это решение является нарушением дохийского соглашения талибов и США."Талибы ожидаемо уже заявили, что они не приемлют (этот шаг). Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html
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замир кабулов, азия, россия, афганистан, сша
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Намерение США
перенести сроки вывода войск из Афганистана на 11 сентября осложнит мирный процесс в стране, это нарушение соглашения Вашингтона
с талибами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану
, глава второго департамента Азии
МИД России Замир Кабулов
.
Власти США накануне объявили о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – двадцатой годовщины терактов в Нью-Йорке
, после которых администрация Джорджа Буша
начала в стране операцию против террористов "Аль-Каиды
"*.
"Это осложнит мирный процесс, поскольку это совершенно очевидное нарушение американо-талибского соглашения в Дохе
от 29 февраля 2021 года", - сказал Кабулов
.
"Будем смотреть, будем анализировать это решение", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Заявление талибов о неприемлемости переноса вывода войск США из Афганистана было ожидаемо, договоры должны выполняться, добавил Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что это решение является нарушением дохийского соглашения талибов и США.
"Талибы ожидаемо уже заявили, что они не приемлют (этот шаг). Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - сказал Кабулов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.