https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html
Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета Times. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:08
2021-04-14T04:08
2021-04-14T04:08
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ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета Times.Ранее о полном выводе войск из Афганистана до 11 сентября сообщил Белый дом.Сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. По словам источников газеты, им придется трудно без американской поддержки, потому что они полагаются на базы и инфраструктуру США.Британия может передать контроль над академией в Кабуле, где ее военные занимаются тренировками афганских солдат, правительству Афганистана, пишет издание.
https://ria.ru/20210413/afganistan-1728145021.html
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