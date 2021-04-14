https://ria.ru/20210414/afganistan-1728171751.html

Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана

Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана

Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета Times. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T04:08

2021-04-14T04:08

2021-04-14T04:08

великобритания

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ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана, пишет газета Times.Ранее о полном выводе войск из Афганистана до 11 сентября сообщил Белый дом.Сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. По словам источников газеты, им придется трудно без американской поддержки, потому что они полагаются на базы и инфраструктуру США.Британия может передать контроль над академией в Кабуле, где ее военные занимаются тренировками афганских солдат, правительству Афганистана, пишет издание.

https://ria.ru/20210413/afganistan-1728145021.html

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афганистан

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2021

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великобритания, афганистан, лондон, сша, в мире