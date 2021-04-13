https://ria.ru/20210413/zhirinovskiy-1728056332.html
Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"
Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:56
2021-04-13T12:56
2021-04-13T12:56
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
турция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Также он подчеркнул, что когда окончательно станет ясно, что в Турции нет угрозы заражения коронавирусом, то можно начать продавать путевки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728053786.html
россия
турция
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РИА Новости
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, турция