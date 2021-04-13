https://ria.ru/20210413/zhirinovskiy-1728056332.html

Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"

Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:56

2021-04-13T12:56

2021-04-13T12:56

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

владимир жириновский

турция

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Также он подчеркнул, что когда окончательно станет ясно, что в Турции нет угрозы заражения коронавирусом, то можно начать продавать путевки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728053786.html

россия

турция

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2021

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, турция