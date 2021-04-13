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Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"
Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:56
2021-04-13T12:56
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
турция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Также он подчеркнул, что когда окончательно станет ясно, что в Турции нет угрозы заражения коронавирусом, то можно начать продавать путевки.
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, турция

Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед"

12:56 13.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить туроператорам продавать путевки "вперед" на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
Занзибар, Танзания - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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"Мы поддерживаем решение правительства приостановить чартеры в Турцию до 1 июня. Какая ошибка здесь?... Запретить туроператорам продавать путевки вперед. Сегодня вторник - вот в среду, четверг и пятницу продавайте путевки и вылетайте. Но, если уже известно, что ожидается закрытие, вообще прекратите продажу. Они до 1 июня уже распродали... И обещают вернуть гражданам. Из бюджета возьмут деньги и вернут. А заработают туроператоры", - сказал Жириновский журналистам.
Также он подчеркнул, что когда окончательно станет ясно, что в Турции нет угрозы заражения коронавирусом, то можно начать продавать путевки.
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРВладимир ЖириновскийТурция
 
 
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