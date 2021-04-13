Презентация исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер"
22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация ежегодного исследования ВЦИОМ "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер" 2021".
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Участники:
- доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория КАСЯН;
- руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- операционный директор компании "Гедеон Рихтер Фарма" Елена ПАРХОНИНА;
- руководитель отдела по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер Фарма" Анна ПОХИТОНОВА;
- специальный интерактивный голосовой помощник ПИГИ.
Насколько повлиял COVID-19 на плановые визиты к гинекологу? Стали ли женщины серьезнее относиться к репродуктивному здоровью на фоне пандемии? Существенно ли влияет материальное положение на заботу о здоровье?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория КАСЯН;
- руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- операционный директор компании "Гедеон Рихтер Фарма" Елена ПАРХОНИНА;
- руководитель отдела по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер Фарма" Анна ПОХИТОНОВА;
- специальный интерактивный голосовой помощник ПИГИ.
Насколько повлиял COVID-19 на плановые визиты к гинекологу? Стали ли женщины серьезнее относиться к репродуктивному здоровью на фоне пандемии? Существенно ли влияет материальное положение на заботу о здоровье?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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