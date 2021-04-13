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Презентация исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер"

Презентация исследования "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер"

22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация ежегодного исследования ВЦИОМ "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер" 2021".

2021-04-13T10:48

2021-04-13T10:48

2021-04-13T10:48

анонсы

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Задать вопросУчастники:- доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Виктория КАСЯН;- руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;- операционный директор компании "Гедеон Рихтер Фарма" Елена ПАРХОНИНА;- руководитель отдела по связям с общественностью компании "Гедеон Рихтер Фарма" Анна ПОХИТОНОВА;- специальный интерактивный голосовой помощник ПИГИ.Насколько повлиял COVID-19 на плановые визиты к гинекологу? Стали ли женщины серьезнее относиться к репродуктивному здоровью на фоне пандемии? Существенно ли влияет материальное положение на заботу о здоровье?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы