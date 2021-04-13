https://ria.ru/20210413/yamy-1728052163.html

Почти 100 тысяч дорожных ям требуется устранить в Подмосковье

Почти 100 тысяч дорожных ям требуется устранить в Подмосковье

Почти сто тысяч дорожных ям требуется устранить на дорогах Московской области после зимнего периода 2020-2021 года, сообщил министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:43

2021-04-13T12:43

2021-04-13T12:43

новости подмосковья

алексей гержик

жкх

московская область (подмосковье)

ступино

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КРАСНОГОРСК, 13 апр – РИА Новости. Почти сто тысяч дорожных ям требуется устранить на дорогах Московской области после зимнего периода 2020-2021 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Всего по данным Центра управления регионом (ЦУР) с начала апреля поступило 10 тысяч жалоб, из них 71% пришелся на муниципальные дороги."На сегодняшний день нам необходимо отремонтировать порядка 100 тысяч ям на дорогах. Завершить уборку и ремонт дорожной сети мы планируем до 1 мая", - сказал Гержик на заседании правительства региона.Из отстающих муниципалитетов по итогам первой недели Гержик отметил городские округа Лотошино и Ступино.

https://ria.ru/20210412/kapremont-1727931425.html

московская область (подмосковье)

ступино

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2021

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алексей гержик, жкх, московская область (подмосковье), ступино