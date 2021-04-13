Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html
В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера
В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера
Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:02
2021-04-13T12:02
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
газпромбанк
якутск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона."Управление госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице республики Саха (Якутия) в конце 2024 года", - рассказали в пресс-службе.По соглашению с региональными властями о ГЧП, заключенному в 2019 году, инвестором, проектировщиком и застройщиком стала группа "ВИС". "После ввода объекта в эксплуатацию (группа) будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет", - пояснили в правительстве.Единый комплекс госфилармонии и арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест. Здание спроектировано с учетом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов.Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техобслуживание объекта и возмещение процентов по привлеченному кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет. "По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 миллиарда рублей (с НДС)… Капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 миллиарда рублей. Группа "ВИС" осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании ГЧП-проекта по созданию крупного культурного кластера в Якутии.
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728029990.html
https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), газпромбанк, якутск, экономика

В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера

12:02 13.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"Управление госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице республики Саха (Якутия) в конце 2024 года", - рассказали в пресс-службе.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
11:03Республика Саха (Якутия)
Доля участия республики в авиакомпании "Якутия" будет уменьшена на 25%
По соглашению с региональными властями о ГЧП, заключенному в 2019 году, инвестором, проектировщиком и застройщиком стала группа "ВИС". "После ввода объекта в эксплуатацию (группа) будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет", - пояснили в правительстве.
Единый комплекс госфилармонии и арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест. Здание спроектировано с учетом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 11:11Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии объявил в регионе Десятилетие здоровья
Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техобслуживание объекта и возмещение процентов по привлеченному кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет. "По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 миллиарда рублей (с НДС)… Капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 миллиарда рублей. Группа "ВИС" осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании ГЧП-проекта по созданию крупного культурного кластера в Якутии.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ГазпромбанкЯкутскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48Песков заявил, что Россия никогда не представляла угрозу
12:47В Минобороны Германии сообщили об увеличении военного присутствия США
12:44Далай-лама объяснил, почему миром должны править женщины
12:43В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
12:41Путин посетит координационный центр правительства
12:41В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
Лента новостейМолния