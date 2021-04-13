https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html

В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера

В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера

Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:02

2021-04-13T12:02

2021-04-13T12:02

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

газпромбанк

якутск

экономика

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ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона."Управление госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице республики Саха (Якутия) в конце 2024 года", - рассказали в пресс-службе.По соглашению с региональными властями о ГЧП, заключенному в 2019 году, инвестором, проектировщиком и застройщиком стала группа "ВИС". "После ввода объекта в эксплуатацию (группа) будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет", - пояснили в правительстве.Единый комплекс госфилармонии и арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест. Здание спроектировано с учетом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов.Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техобслуживание объекта и возмещение процентов по привлеченному кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет. "По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 миллиарда рублей (с НДС)… Капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 миллиарда рублей. Группа "ВИС" осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании ГЧП-проекта по созданию крупного культурного кластера в Якутии.

https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728029990.html

https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html

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республика саха (якутия), газпромбанк, якутск, экономика