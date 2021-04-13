https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728042250.html
В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера
В Якутии одобрили проект по строительству крупного культурного кластера
Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:02
2021-04-13T12:02
2021-04-13T12:02
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
газпромбанк
якутск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона."Управление госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице республики Саха (Якутия) в конце 2024 года", - рассказали в пресс-службе.По соглашению с региональными властями о ГЧП, заключенному в 2019 году, инвестором, проектировщиком и застройщиком стала группа "ВИС". "После ввода объекта в эксплуатацию (группа) будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет", - пояснили в правительстве.Единый комплекс госфилармонии и арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест. Здание спроектировано с учетом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов.Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техобслуживание объекта и возмещение процентов по привлеченному кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет. "По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 миллиарда рублей (с НДС)… Капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 миллиарда рублей. Группа "ВИС" осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании ГЧП-проекта по созданию крупного культурного кластера в Якутии.
https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728029990.html
https://ria.ru/20210405/yakutiya-1604251751.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), газпромбанк, якутск, экономика
ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Проект ГЧП по строительству крупного культурного кластера в Якутии стоимостью свыше 18 миллиардов рублей одобрен управлением госэкпертизы, объект введут в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"Управление госэкспертизы Якутии выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации государственной филармонии и арктического центра эпоса и искусств. Масштабный культурный кластер появится в столице республики Саха
(Якутия) в конце 2024 года", - рассказали в пресс-службе.
По соглашению с региональными властями о ГЧП, заключенному в 2019 году, инвестором, проектировщиком и застройщиком стала группа "ВИС". "После ввода объекта в эксплуатацию (группа) будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 7 лет", - пояснили в правительстве.
Единый комплекс госфилармонии и арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске
и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест. Здание спроектировано с учетом сейсмологической активности и способно выдержать землетрясение в 7 баллов.
Отмечается, что в 2019 году стоимость проекта оценивалась в 18,6 миллиарда рублей. Эта сумма включает затраты на проектирование, строительство, техобслуживание объекта и возмещение процентов по привлеченному кредитному финансированию. Бюджетные выплаты инвестору распределены на 12 лет. "По итогам прохождения госэкспертизы капитальные затраты на создание объекта оценены в 11,6 миллиарда рублей (с НДС)… Капитальный грант, предоставляемый из бюджета республики, составляет 4,1 миллиарда рублей. Группа "ВИС" осуществит инвестиции в строительство на сумму 7,5 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что группа "ВИС" и Газпромбанк
подписали соглашение о финансировании ГЧП-проекта по созданию крупного культурного кластера в Якутии.