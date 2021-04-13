https://ria.ru/20210413/yakutiya-1728029990.html

Доля участия республики в авиакомпании "Якутия" будет уменьшена на 25%

Доля участия республики в авиакомпании "Якутия" будет уменьшена на 25%

Доля участия республики в авиакомпании "Якутия" будет уменьшена на 25% плюс одну акцию для передачи их создаваемой единой дальневосточной авиакомпании, сообщает РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

республика саха (якутия)

"аврора"

россия

владимир путин

экономика

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ЯКУТСК, 13 апр - РИА Новости. Доля участия республики в авиакомпании "Якутия" будет уменьшена на 25% плюс одну акцию для передачи их создаваемой единой дальневосточной авиакомпании, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных и земельных отношений.Как отметили в министерстве, 8 апреля правительством республики был вынесен на утверждение регионального парламента прогнозный план приватизации госимущества Якутии на 2021-2023 годы.В этот план "по предложению министерства транспорта и дорожного хозяйства РC (Я) были включены акции АО "Авиакомпания "Якутия" в размере 25% плюс одной акции от уставного капитала общества. Данная доля была предусмотрена… в рамках исполнения поручения президента РФ… о создании единой дальневосточной авиакомпании", рассказали в пресс-службе.По данным минимущества, в план приватизации для консолидации объектов электроэнергетики, находящихся в собственности республики, также включены 13 таких объектов.Президент России Владимир Путин в январе 2020 года дал поручение создать в Дальневосточном федеральном округе единую авиационную компанию. Предполагается, что собственниками акций авиакомпании станут все 11 субъектов РФ округа. Маршрутная сеть авиакомпании "Аврора", на основе которой планируется это создание, включает в себя 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.

https://ria.ru/20210410/yakutsk-1727656584.html

https://ria.ru/20210409/shkolnitsa-1727464149.html

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"аврора", россия, владимир путин, экономика