https://ria.ru/20210413/vyplaty-1728145296.html

Киев не хочет решать вопрос выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев не хочет решать вопрос выплат пенсионерам в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские власти отказываются менять законодательство для решения проблемы организации выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:32

2021-04-13T19:32

2021-04-13T19:32

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские власти отказываются менять законодательство для решения проблемы организации выплат маломобильным пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР оценили диалог в экономической подгруппе как малопродуктивный.По ее словам, при обсуждении данного вопроса представитель Международного комитета Красного Креста подчеркнула, что предложенный Киевом механизм "зелёных коридоров" не может получить развития в связи с тем, что организовать силами МККК ежемесячные поездки через линию разграничения 120 тысяч маломобильных пенсионеров нереально."При этом решить проблему маломобильных пенсионеров возможно, но для этого необходимо внести изменения в украинское законодательство. Если украинская сторона готова на такой шаг. Но представитель Украины в подгруппе госпожа (Виктория - ред.) Страхова ответила, что никаких изменений в законодательство Украина вносить не собирается. Этим Киев в очередной раз показал свое реальное отношение к мирным жителям Донбасса и свою "обеспокоенность" их благополучием", - подчеркнула Ковшарь.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире