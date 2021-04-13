Круглый стол ЭИСИ о выборах в Госдуму РФ
11:00 13.04.2021 (обновлено: 11:03 13.04.2021)
15 апреля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов - к конкретным результатам".
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Участники:
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Сегодня главных претендентов на вхождение в очередной состав Государственной Думы РФ по-прежнему четыре: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Однако эксперты отмечают, что и у некоторых малых партий есть шансы. Как текущие рейтинги могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов? На какие проценты рассчитывают партии и благодаря чему могут их достичь? Какие электоральные группы сегодня особенно активны, а какие в дальнейшем смогут сыграть одну из решающих ролей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Сегодня главных претендентов на вхождение в очередной состав Государственной Думы РФ по-прежнему четыре: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Однако эксперты отмечают, что и у некоторых малых партий есть шансы. Как текущие рейтинги могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов? На какие проценты рассчитывают партии и благодаря чему могут их достичь? Какие электоральные группы сегодня особенно активны, а какие в дальнейшем смогут сыграть одну из решающих ролей?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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