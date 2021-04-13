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Круглый стол ЭИСИ о выборах в Госдуму РФ
Круглый стол ЭИСИ о выборах в Госдуму РФ
15 апреля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов - к конкретным результатам".
2021-04-13T11:00
2021-04-13T11:03
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ; - президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.Сегодня главных претендентов на вхождение в очередной состав Государственной Думы РФ по-прежнему четыре: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Однако эксперты отмечают, что и у некоторых малых партий есть шансы. Как текущие рейтинги могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов? На какие проценты рассчитывают партии и благодаря чему могут их достичь? Какие электоральные группы сегодня особенно активны, а какие в дальнейшем смогут сыграть одну из решающих ролей?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о выборах в Госдуму РФ

11:00 13.04.2021 (обновлено: 11:03 13.04.2021)
 
Читать ria.ru в
15 апреля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выборы набирают обороты: от текущих рейтингов - к конкретным результатам".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

Сегодня главных претендентов на вхождение в очередной состав Государственной Думы РФ по-прежнему четыре: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду". Однако эксперты отмечают, что и у некоторых малых партий есть шансы. Как текущие рейтинги могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов? На какие проценты рассчитывают партии и благодаря чему могут их достичь? Какие электоральные группы сегодня особенно активны, а какие в дальнейшем смогут сыграть одну из решающих ролей?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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