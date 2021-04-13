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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой готовится, нельзя исключать, что она состоится в ближайшие две недели, но точная РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:39
2021-04-13T12:39
2021-04-13T12:39
россия
элла памфилова
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой готовится, нельзя исключать, что она состоится в ближайшие две недели, но точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается Памфиловой, то действительно такая встреча готовится. Точная дата пока не определена. Но, скорее всего, она в течение недели-двух может состояться, этого нельзя исключать", - заявил Песков, говоря о том, запланирована ли в ближайшее время встреча с председателем ЦИК.
https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603308206.html
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