https://ria.ru/20210413/videokarta-1728045083.html

Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti

Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti

В Европе представлена видеокарта Nvidia CMP 30HX, предназначенная специально для добычи криптовалют. О старте продаж специального продукта для майнеров сообщает РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:16

2021-04-13T12:16

2021-04-13T12:16

наука

криптовалюта

компьютерные технологии

nvidia corporation

технологии

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Европе представлена видеокарта Nvidia CMP 30HX, предназначенная специально для добычи криптовалют. О старте продаж специального продукта для майнеров сообщает портал Videocardz.Ускоритель по производительности равен старой видеокарте GeForce GTX 1660 Ti, выдавая примерно такие же результаты в майнинге. Однако Nvidia CMP 30HX лишен видеовыходов и имеет всего три месяца ограниченной гарантии, чем заметно проигрывает полноценной карточке.Карта производства Gigabyte основана на графическом процессоре Turing с 1408 ядрами CUDA. Модель оснащена 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и питается от одного разъема питания.За майнерскую видеокарту производства просят около 600 евро (56 000 рублей по текущему курсу). Но и по такой цене Nvidia CMP 30HX стала дефицитной в Европе.

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, технологии