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Наука
https://ria.ru/20210413/videokarta-1728045083.html
Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
В Европе представлена видеокарта Nvidia CMP 30HX, предназначенная специально для добычи криптовалют. О старте продаж специального продукта для майнеров сообщает РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:16
2021-04-13T12:16
наука
криптовалюта
компьютерные технологии
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Европе представлена видеокарта Nvidia CMP 30HX, предназначенная специально для добычи криптовалют. О старте продаж специального продукта для майнеров сообщает портал Videocardz.Ускоритель по производительности равен старой видеокарте GeForce GTX 1660 Ti, выдавая примерно такие же результаты в майнинге. Однако Nvidia CMP 30HX лишен видеовыходов и имеет всего три месяца ограниченной гарантии, чем заметно проигрывает полноценной карточке.Карта производства Gigabyte основана на графическом процессоре Turing с 1408 ядрами CUDA. Модель оснащена 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и питается от одного разъема питания.За майнерскую видеокарту производства просят около 600 евро (56 000 рублей по текущему курсу). Но и по такой цене Nvidia CMP 30HX стала дефицитной в Европе.
https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html
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криптовалюта, компьютерные технологии, nvidia corporation, технологии

Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti

12:16 13.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Ферма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Европе представлена видеокарта Nvidia CMP 30HX, предназначенная специально для добычи криптовалют. О старте продаж специального продукта для майнеров сообщает портал Videocardz.
Ускоритель по производительности равен старой видеокарте GeForce GTX 1660 Ti, выдавая примерно такие же результаты в майнинге. Однако Nvidia CMP 30HX лишен видеовыходов и имеет всего три месяца ограниченной гарантии, чем заметно проигрывает полноценной карточке.
Карта производства Gigabyte основана на графическом процессоре Turing с 1408 ядрами CUDA. Модель оснащена 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и питается от одного разъема питания.
За майнерскую видеокарту производства просят около 600 евро (56 000 рублей по текущему курсу). Но и по такой цене Nvidia CMP 30HX стала дефицитной в Европе.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Наукакриптовалютакомпьютерные технологииNVIDIA CorporationТехнологии
 
 
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