https://ria.ru/20210413/verbovka-1728105231.html
В Норильске украинца заподозрили в вербовке в "Правый сектор"*
В Норильске украинца заподозрили в вербовке в "Правый сектор"*
Следователи завели уголовное дело о вербовке в "Правый сектор"* в отношении гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщили журналистам в ГСУСК по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:31
2021-04-13T16:31
2021-04-13T16:31
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
украина
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о вербовке в "Правый сектор"* в отношении гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.В ходе предварительного следствия установлено, что "подозреваемый, являясь гражданином Украины и приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи, основанные на насилии, экстремисткой украинской организации "Правый сектор"*, с 27 марта по 4 апреля 2021 года переписывался с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и владеющим оружием."Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики... Следственными органами ... по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ(вербовка лица в деятельность экстремистской организации)", - сообщает СК.В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210322/donbass-1602359043.html
https://ria.ru/20200226/1565210972.html
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россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, украина, происшествия