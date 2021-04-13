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В Норильске украинца заподозрили в вербовке в "Правый сектор"*
В Норильске украинца заподозрили в вербовке в "Правый сектор"*
Следователи завели уголовное дело о вербовке в "Правый сектор"* в отношении гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщили журналистам в ГСУСК по... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:31
2021-04-13T16:31
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
украина
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о вербовке в "Правый сектор"* в отношении гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.В ходе предварительного следствия установлено, что "подозреваемый, являясь гражданином Украины и приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи, основанные на насилии, экстремисткой украинской организации "Правый сектор"*, с 27 марта по 4 апреля 2021 года переписывался с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и владеющим оружием."Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики... Следственными органами ... по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ(вербовка лица в деятельность экстремистской организации)", - сообщает СК.В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210322/donbass-1602359043.html
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россия
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россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, украина, происшествия

В Норильске украинца заподозрили в вербовке в "Правый сектор"*

16:31 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о вербовке в "Правый сектор"* в отношении гражданина Украины, живущего в Норильске, сообщили журналистам в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ходе предварительного следствия установлено, что "подозреваемый, являясь гражданином Украины и приверженцем радикального украинского национализма, разделяя основные идеи, основанные на насилии, экстремисткой украинской организации "Правый сектор"*, с 27 марта по 4 апреля 2021 года переписывался с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и владеющим оружием.
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"Уговаривая его принять участие в деятельности запрещенной украинской организации для проведения диверсионных операций на территории Донецкой Народной Республики... Следственными органами ... по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Республики Украина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ(вербовка лица в деятельность экстремистской организации)", - сообщает СК.
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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РоссияПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскУкраинаПроисшествия
 
 
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