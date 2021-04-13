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https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728113596.html
Белый дом оценил ситуацию с вакцинацией препаратом Johnson & Johnson
Белый дом оценил ситуацию с вакцинацией препаратом Johnson & Johnson
Приостановка использования вакцины Johnson & Johnson не окажет значительного влияния на планы Соединенных Штатов по проведению массовой вакцинации населения,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:02
2021-04-13T17:08
джо байден
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
johnson & johnson
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Приостановка использования вакцины Johnson &amp; Johnson не окажет значительного влияния на планы Соединенных Штатов по проведению массовой вакцинации населения, заявил во вторник координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson "из соображений предосторожности"."Данное заявление не окажет значительного влияния на наш план по вакцинации: на сегодняшний день вакцина Johnson &amp; Johnson задействована в менее чем 5% от всех зарегистрированных прививок", - сказано в заявлении Зайенца, которое распространил Белый дом.По его словам, меры, предпринятые президентом Джо Байденом с начала текущего года, помогли обеспечить достаточно вакцин Pfizer и Moderna, чтобы покрыть потребности в вакцинации для 300 миллионов американцев."В течение последних нескольких недель мы предоставляли доступ к 25 миллионам доз вакцин Pfizer и Moderna каждую неделю, и фактически на текущей неделе сделаем доступными 28 миллионов доз этих вакцин. Этих запасов более чем достаточно, чтобы сохранить текущие темпы вакцинации в 3 миллиона прививок ежедневно, и выполнить поставленную президентом задачу по выполнению 200 миллионов прививок к 100 дням его президентского срока", - указал Зайенц.
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джо байден, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, johnson & johnson, сша, в мире

Белый дом оценил ситуацию с вакцинацией препаратом Johnson & Johnson

17:02 13.04.2021 (обновлено: 17:08 13.04.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Приостановка использования вакцины Johnson & Johnson не окажет значительного влияния на планы Соединенных Штатов по проведению массовой вакцинации населения, заявил во вторник координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
"Данное заявление не окажет значительного влияния на наш план по вакцинации: на сегодняшний день вакцина Johnson & Johnson задействована в менее чем 5% от всех зарегистрированных прививок", - сказано в заявлении Зайенца, которое распространил Белый дом.
По его словам, меры, предпринятые президентом Джо Байденом с начала текущего года, помогли обеспечить достаточно вакцин Pfizer и Moderna, чтобы покрыть потребности в вакцинации для 300 миллионов американцев.
"В течение последних нескольких недель мы предоставляли доступ к 25 миллионам доз вакцин Pfizer и Moderna каждую неделю, и фактически на текущей неделе сделаем доступными 28 миллионов доз этих вакцин. Этих запасов более чем достаточно, чтобы сохранить текущие темпы вакцинации в 3 миллиона прививок ежедневно, и выполнить поставленную президентом задачу по выполнению 200 миллионов прививок к 100 дням его президентского срока", - указал Зайенц.
 
Распространение коронавирусаДжо БайденКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоJohnson & JohnsonСШАВ мире
 
 
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