https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728113596.html

Белый дом оценил ситуацию с вакцинацией препаратом Johnson & Johnson

Белый дом оценил ситуацию с вакцинацией препаратом Johnson & Johnson

Приостановка использования вакцины Johnson & Johnson не окажет значительного влияния на планы Соединенных Штатов по проведению массовой вакцинации населения,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:02

2021-04-13T17:02

2021-04-13T17:08

джо байден

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Приостановка использования вакцины Johnson & Johnson не окажет значительного влияния на планы Соединенных Штатов по проведению массовой вакцинации населения, заявил во вторник координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности"."Данное заявление не окажет значительного влияния на наш план по вакцинации: на сегодняшний день вакцина Johnson & Johnson задействована в менее чем 5% от всех зарегистрированных прививок", - сказано в заявлении Зайенца, которое распространил Белый дом.По его словам, меры, предпринятые президентом Джо Байденом с начала текущего года, помогли обеспечить достаточно вакцин Pfizer и Moderna, чтобы покрыть потребности в вакцинации для 300 миллионов американцев."В течение последних нескольких недель мы предоставляли доступ к 25 миллионам доз вакцин Pfizer и Moderna каждую неделю, и фактически на текущей неделе сделаем доступными 28 миллионов доз этих вакцин. Этих запасов более чем достаточно, чтобы сохранить текущие темпы вакцинации в 3 миллиона прививок ежедневно, и выполнить поставленную президентом задачу по выполнению 200 миллионов прививок к 100 дням его президентского срока", - указал Зайенц.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, johnson & johnson, сша, в мире