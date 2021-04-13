Инфекционисты назвали противников вакцинации от COVID-19 преступниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Противники иммунизации и так называемые "антипрививочники" наносят вред национальной безопасности, являясь шарлатанами и преступниками, такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказали ученые, инфекционисты и аллергологи.
"Я крайне негативно отношусь к "антипрививочникам". Большего вреда национальной безопасности, здоровью населения, чем антивакцинальные кампании, трудно себе представить. Это преступление, я бы их приравнял к преступникам. Огульно основываться на слухах, а не научных данных, должно быть наказуемо", - сказал профессор, завкафедрой инфекционных болезней Медицинской академии КФУ Искандер Керимов.
По мнению главного внештатного аллерголога-иммунолога минздрава Крыма Людмилы Знаменской, вакцинация остается единственным эффективным способом создания коллективного иммунитета.
"По заключению экспертов ВОЗ, в мире есть две доказанные вещи, которые сохраняют здоровье населения – чистая вода и вакцинация. Все остальное не доказано, от специфической инфекции защитить чем-то неспецифическим – шарлатанство", - сказала Знаменская.
Профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии КФУ Мунивер Гафарова рассказала, что сама тяжело перенесла COVID-19. Она провела в госпитале более месяца в реанимации и видела лично, какие усилия прилагаются врачами для выздоровления тяжелых больных. Кроме того, сами врачи в результате рискуют заразиться, напомнила она.
"Меня удивляют обыватели, которые видят, как страны Европы в очереди просят нас о вакцине, она им недоступна, в то время как она у нас доступна, а дойти до прививочного кабинета и привиться считается подвигом. Я бы посоветовала им – идите, прививайтесь, тем более эта процедура у нас бесплатна", - сказала Гафарова.
Ученые отметили, что вакцинация от коронавируса гарантировано защищает человека от тяжелого течения заболевания и в абсолютном большинстве случаев - от самого заболевания.