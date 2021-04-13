https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728085173.html

Инфекционисты назвали противников вакцинации от COVID-19 преступниками

Инфекционисты назвали противников вакцинации от COVID-19 преступниками

Противники иммунизации и так называемые "антипрививочники" наносят вред национальной безопасности, являясь шарлатанами и преступниками, такое мнение на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:55

2021-04-13T14:55

2021-04-13T14:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Противники иммунизации и так называемые "антипрививочники" наносят вред национальной безопасности, являясь шарлатанами и преступниками, такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказали ученые, инфекционисты и аллергологи.По мнению главного внештатного аллерголога-иммунолога минздрава Крыма Людмилы Знаменской, вакцинация остается единственным эффективным способом создания коллективного иммунитета."По заключению экспертов ВОЗ, в мире есть две доказанные вещи, которые сохраняют здоровье населения – чистая вода и вакцинация. Все остальное не доказано, от специфической инфекции защитить чем-то неспецифическим – шарлатанство", - сказала Знаменская.Профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии КФУ Мунивер Гафарова рассказала, что сама тяжело перенесла COVID-19. Она провела в госпитале более месяца в реанимации и видела лично, какие усилия прилагаются врачами для выздоровления тяжелых больных. Кроме того, сами врачи в результате рискуют заразиться, напомнила она."Меня удивляют обыватели, которые видят, как страны Европы в очереди просят нас о вакцине, она им недоступна, в то время как она у нас доступна, а дойти до прививочного кабинета и привиться считается подвигом. Я бы посоветовала им – идите, прививайтесь, тем более эта процедура у нас бесплатна", - сказала Гафарова.Ученые отметили, что вакцинация от коронавируса гарантировано защищает человека от тяжелого течения заболевания и в абсолютном большинстве случаев - от самого заболевания.

https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728036327.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, симферополь, европа, общество