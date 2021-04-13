Регуляторы США оценили заявления о случаях тромбоза после вакцинации J&J
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
© AP Photo / David Zalubowski
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а также американский Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) серьезно относятся к сообщениям о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"CDC и FDA крайне серьезно относятся к опасениям по поводу образования тромбов и вакцины J&J, они тщательно собирают данные", - заявил источник.
Ранее сообщалось, что FDA пока не выявило связи между вакциной компании Johnson & Johnson и случаями образования тромбов. Согласно заявлению медицинско-пищевого регулятора, у "некоторых лиц" в США наблюдались тромбы и низкий уровень тромбоцитов в крови после получения вакцины Johnson & Johnson. При этом отмечалось, что случаи могут быть вызваны разными причинами. FDA поделилось информацией о трех выявленных в США случаях с европейским лекарственным регулятором. В соответствии с заявлением Johnson & Johnson, компания выявила "крайне редкие случаи возникновения побочных эффектов". Отмечается, что связь между вакцинацией и случаями тромбоза пока не установлена.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.
Как сообщает издание New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), около 4,9 миллиона человек в США привились вакциной Janssen. Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.