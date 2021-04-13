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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728038370.html
Регуляторы США оценили заявления о случаях тромбоза после вакцинации J&J
Регуляторы США оценили заявления о случаях тромбоза после вакцинации J&J
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а также американский Центр по контролю и распространению заболеваний... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:45
2021-04-13T11:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а также американский Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) серьезно относятся к сообщениям о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson, передает телеканал CNN со ссылкой на источники."CDC и FDA крайне серьезно относятся к опасениям по поводу образования тромбов и вакцины J&amp;J, они тщательно собирают данные", - заявил источник.Ранее сообщалось, что FDA пока не выявило связи между вакциной компании Johnson &amp; Johnson и случаями образования тромбов. Согласно заявлению медицинско-пищевого регулятора, у "некоторых лиц" в США наблюдались тромбы и низкий уровень тромбоцитов в крови после получения вакцины Johnson &amp; Johnson. При этом отмечалось, что случаи могут быть вызваны разными причинами. FDA поделилось информацией о трех выявленных в США случаях с европейским лекарственным регулятором. В соответствии с заявлением Johnson &amp; Johnson, компания выявила "крайне редкие случаи возникновения побочных эффектов". Отмечается, что связь между вакцинацией и случаями тромбоза пока не установлена.Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.Как сообщает издание New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), около 4,9 миллиона человек в США привились вакциной Janssen. Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.
https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601655151.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, johnson & johnson, сша, в мире

Регуляторы США оценили заявления о случаях тромбоза после вакцинации J&J

11:45 13.04.2021
 
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / David Zalubowski
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а также американский Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) серьезно относятся к сообщениям о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"CDC и FDA крайне серьезно относятся к опасениям по поводу образования тромбов и вакцины J&J, они тщательно собирают данные", - заявил источник.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:03Распространение коронавируса
ВОЗ призвала отслеживать побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson
Ранее сообщалось, что FDA пока не выявило связи между вакциной компании Johnson & Johnson и случаями образования тромбов. Согласно заявлению медицинско-пищевого регулятора, у "некоторых лиц" в США наблюдались тромбы и низкий уровень тромбоцитов в крови после получения вакцины Johnson & Johnson. При этом отмечалось, что случаи могут быть вызваны разными причинами. FDA поделилось информацией о трех выявленных в США случаях с европейским лекарственным регулятором. В соответствии с заявлением Johnson & Johnson, компания выявила "крайне редкие случаи возникновения побочных эффектов". Отмечается, что связь между вакцинацией и случаями тромбоза пока не установлена.
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА начало изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:42Распространение коронавируса
Власти Берлина хотят прививать бездомных вакциной Johnson & Johnson
Как сообщает издание New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), около 4,9 миллиона человек в США привились вакциной Janssen. Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.
 
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