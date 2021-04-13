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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728036327.html
В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19
В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19
Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:35
2021-04-13T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра добавила, что всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19

11:35 13.04.2021 (обновлено: 11:41 13.04.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевВакцинация от COVID-19 в московской поликлинике
Вакцинация от COVID-19 в московской поликлинике - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч", - сообщила Ракова.
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Заммэра добавила, что всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.
Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
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