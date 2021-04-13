https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728036327.html

В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19

В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19

Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:35

2021-04-13T11:35

2021-04-13T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Заммэра добавила, что всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.

https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727986757.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество