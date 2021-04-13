В Москве началась вакцинация маломобильных граждан от COVID-19
11:35 13.04.2021 (обновлено: 11:41 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вакцинацию маломобильных жителей столицы от COVID-19, состоящих на надомном обслуживании, начали в Москве, тех, кто изъявил желание провакцинироваться, посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч", - сообщила Ракова.
Заммэра добавила, что всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18.
Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.