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В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:38
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россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые рассуждения сейчас о том, что Россия – это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, - это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, в мире

В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"

12:38 13.04.2021 (обновлено: 12:46 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые рассуждения сейчас о том, что Россия – это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, - это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - сказал Песков журналистам.
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