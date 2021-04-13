https://ria.ru/20210413/ugroza-1728051042.html
В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:38
2021-04-13T12:38
2021-04-13T12:46
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые рассуждения сейчас о том, что Россия – это угроза, на эту угрозу нужно отвечать и тому подобное, - это не что иное, как попытки создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210411/rossiya-1727813020.html
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