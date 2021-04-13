https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728096725.html

Туроператоры готовы отправлять россиян в Турцию 13 и 14 апреля

Туроператоры готовы отправлять россиян в Турцию 13 и 14 апреля

Представители нескольких федеральных туроператоров подтвердили ранее появившуюся информацию, что 13 и 14 апреля туристы отправятся на отдых в Турцию согласно... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:59

2021-04-13T15:59

2021-04-13T15:59

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители нескольких федеральных туроператоров подтвердили ранее появившуюся информацию, что 13 и 14 апреля туристы отправятся на отдых в Турцию согласно условиям купленных ими путевок, сообщает TourDom.ru. "Рейсы отправятся планово", – заверил руководитель департамента дистрибуции крупной туристической компании Рашад Бунядов. По плану вылетят в эти дни в Турцию и клиенты еще нескольких туроператоров. Как отмечает гендиректор одного из них Анна Подгорная, решение оперштаба не содержит прямого запрета продавать путевки в Турцию на авиарейсах с отправлением до 14 апреля включительно. Поэтому у путешественников пока остается возможность приобретать турпакеты с вылетами до указанной даты. Но с 15 апреля самолеты в Турцию полетят пустыми, только для вывоза тех, у кого заканчивается отдых на турецких курортах.В то же время эксперты предупреждают, что туристам, которые приобрели путевки с длительным сроком проживания, отправляются в Турцию самостоятельно или уже находятся там и рассчитывают купить билеты на последние возвратные рейсы, нужно приготовиться к тому, что их отдых завершится досрочно или возникнут дополнительные расходы. Количество вылетов в ближайшее время начнет сокращаться, поэтому туроператоры и авиакомпании будут оптимизировать перевозку, объединяя вылеты, меняя время и, возможно, маршрут возвращения на родину.Напомним, с 15 апреля и по 1 июня ограничено регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключение сделано только для двух рейсов в неделю на маршруте Москва – Стамбул.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

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