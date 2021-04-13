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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728096725.html
Туроператоры готовы отправлять россиян в Турцию 13 и 14 апреля
Туроператоры готовы отправлять россиян в Турцию 13 и 14 апреля
Представители нескольких федеральных туроператоров подтвердили ранее появившуюся информацию, что 13 и 14 апреля туристы отправятся на отдых в Турцию согласно... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:59
2021-04-13T15:59
туризм
коронавирус covid-19
авиарейсы
новости - туризм
турция
стамбул
отдых
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители нескольких федеральных туроператоров подтвердили ранее появившуюся информацию, что 13 и 14 апреля туристы отправятся на отдых в Турцию согласно условиям купленных ими путевок, сообщает TourDom.ru. "Рейсы отправятся планово", – заверил руководитель департамента дистрибуции крупной туристической компании Рашад Бунядов. По плану вылетят в эти дни в Турцию и клиенты еще нескольких туроператоров. Как отмечает гендиректор одного из них Анна Подгорная, решение оперштаба не содержит прямого запрета продавать путевки в Турцию на авиарейсах с отправлением до 14 апреля включительно. Поэтому у путешественников пока остается возможность приобретать турпакеты с вылетами до указанной даты. Но с 15 апреля самолеты в Турцию полетят пустыми, только для вывоза тех, у кого заканчивается отдых на турецких курортах.В то же время эксперты предупреждают, что туристам, которые приобрели путевки с длительным сроком проживания, отправляются в Турцию самостоятельно или уже находятся там и рассчитывают купить билеты на последние возвратные рейсы, нужно приготовиться к тому, что их отдых завершится досрочно или возникнут дополнительные расходы. Количество вылетов в ближайшее время начнет сокращаться, поэтому туроператоры и авиакомпании будут оптимизировать перевозку, объединяя вылеты, меняя время и, возможно, маршрут возвращения на родину.Напомним, с 15 апреля и по 1 июня ограничено регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключение сделано только для двух рейсов в неделю на маршруте Москва – Стамбул.
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коронавирус covid-19, авиарейсы, новости - туризм, турция, стамбул, отдых

Туроператоры готовы отправлять россиян в Турцию 13 и 14 апреля

15:59 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время отдыха в Анталье, Турция
Российские туристы во время отдыха в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители нескольких федеральных туроператоров подтвердили ранее появившуюся информацию, что 13 и 14 апреля туристы отправятся на отдых в Турцию согласно условиям купленных ими путевок, сообщает TourDom.ru.
"Рейсы отправятся планово", – заверил руководитель департамента дистрибуции крупной туристической компании Рашад Бунядов. По плану вылетят в эти дни в Турцию и клиенты еще нескольких туроператоров. Как отмечает гендиректор одного из них Анна Подгорная, решение оперштаба не содержит прямого запрета продавать путевки в Турцию на авиарейсах с отправлением до 14 апреля включительно. Поэтому у путешественников пока остается возможность приобретать турпакеты с вылетами до указанной даты. Но с 15 апреля самолеты в Турцию полетят пустыми, только для вывоза тех, у кого заканчивается отдых на турецких курортах.
В то же время эксперты предупреждают, что туристам, которые приобрели путевки с длительным сроком проживания, отправляются в Турцию самостоятельно или уже находятся там и рассчитывают купить билеты на последние возвратные рейсы, нужно приготовиться к тому, что их отдых завершится досрочно или возникнут дополнительные расходы. Количество вылетов в ближайшее время начнет сокращаться, поэтому туроператоры и авиакомпании будут оптимизировать перевозку, объединяя вылеты, меняя время и, возможно, маршрут возвращения на родину.
Напомним, с 15 апреля и по 1 июня ограничено регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Исключение сделано только для двух рейсов в неделю на маршруте Москва – Стамбул.
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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