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Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией
Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией
Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:41
2021-04-13T15:41
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
турция
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не только свое здоровье, но и политический разум.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, турция, в мире

Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

15:41 13.04.2021
 
© Fotolia / Matyas RehakВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Fotolia / Matyas Rehak
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не только свое здоровье, но и политический разум.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"У нас с вами сегодня без Крыма 511 километров Черноморского побережья. Это Краснодарский край, это Абхазия - дружественная нам, о которой мы знаем все, что там происходит с точки зрения сервиса, его доступности и безопасности. Плюс Крым, который господа из Турции не хотят признавать. Ну давайте мы сделаем эту мультипликацию сохранения своего здоровья и политически разумного проявления", - сказал Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.
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РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоТурцияВ мире
 
 
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