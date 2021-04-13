Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не только свое здоровье, но и политический разум.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
"У нас с вами сегодня без Крыма 511 километров Черноморского побережья. Это Краснодарский край, это Абхазия - дружественная нам, о которой мы знаем все, что там происходит с точки зрения сервиса, его доступности и безопасности. Плюс Крым, который господа из Турции не хотят признавать. Ну давайте мы сделаем эту мультипликацию сохранения своего здоровья и политически разумного проявления", - сказал Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.