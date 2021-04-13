https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728094825.html

Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения с Турцией

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:41

2021-04-13T15:41

2021-04-13T15:41

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

турция

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию в Турции и сохранять не только свое здоровье, но и политический разум.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

https://ria.ru/20210413/putevki-1728083250.html

россия

турция

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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, турция, в мире