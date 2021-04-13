https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html

Эксперты допускают рост цен в российских отелях после закрытия Турции

Эксперты допускают рост цен в российских отелях после закрытия Турции

Прекращение продаж путевок в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на отдых в России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:18

2021-04-13T16:18

2021-04-13T16:18

геленджик

туризм

куда можно лететь

куда поехать

россия

отели

цены

новости - туризм

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/105852/96/1058529621_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_0d4a54945ef63f514b14fa280510faa8.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Прекращение продаж путевок в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на отдых в России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают некоторые представители туротрасли."Последнюю пару лет наши отечественные объекты размещения стали активно использовать систему "динамического ценообразования" и меняют стоимость в зависимости от спроса. Поэтому после закрытия Турции ожидаем систематического увеличения цены", — сообщила директор по маркетингу туркомпании Светлана Машкова.Она сказала, что санаториев, отелей и пансионатов, подобных турецким, в России не столь много и стоят они недешево. "Зато есть другие варианты отдыха, которые могут заинтересовать активных, любознательных путешественников. Но не тех, кто предпочитает "тюлений отдых все включено", — отметила эксперт.Неизбежный рост цен на путевки внутри страны прогнозирует и гендиректор туроператора Артур Мурадян. "Для российских курортов пагубна практика искусственного загона туда туристов. Они самодостаточны и у них есть своя клиентская база. Им не нужна дополнительная мотивация. Наоборот, она создает избыточный ажиотаж, избыточный спрос, и отельеры начинают накручивать цены", - сказал он.По информации Мурадяна, на майские праздники и начало лета на российских курортах остались места только в бюджетном сегменте с невысоким уровнем сервиса. "Места в приличных отелях уже проданы, и сложно будет найти что-то более-менее интересное, и точно не за те деньги, за которые были приобретены туры в Турции", - отметил собеседник агентства.При этом гендиректор туроператора "Алеан" Андрей Уманский, выступая на онлайн-конференции во вторник, отметил, что цены на российских курортах выросли незначительно. "Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%", - сказал он.

https://ria.ru/20210408/larsen-1604272676.html

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

геленджик

россия

сочи

турция

республика крым

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, куда можно лететь, куда поехать, россия, отели, цены, новости - туризм, сочи, турция, республика крым, анапа, отдых