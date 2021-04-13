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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/turoperatory-dopuskayut-rost-tsen-v-otelyakh-v-rossii-posle-zakrytiya-turtsii-1728091848.html
Эксперты допускают рост цен в российских отелях после закрытия Турции
Эксперты допускают рост цен в российских отелях после закрытия Турции
Прекращение продаж путевок в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на отдых в России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:18
2021-04-13T16:18
геленджик
туризм
куда можно лететь
куда поехать
россия
отели
цены
новости - туризм
сочи
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Прекращение продаж путевок в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на отдых в России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают некоторые представители туротрасли."Последнюю пару лет наши отечественные объекты размещения стали активно использовать систему "динамического ценообразования" и меняют стоимость в зависимости от спроса. Поэтому после закрытия Турции ожидаем систематического увеличения цены", — сообщила директор по маркетингу туркомпании Светлана Машкова.Она сказала, что санаториев, отелей и пансионатов, подобных турецким, в России не столь много и стоят они недешево. "Зато есть другие варианты отдыха, которые могут заинтересовать активных, любознательных путешественников. Но не тех, кто предпочитает "тюлений отдых все включено", — отметила эксперт.Неизбежный рост цен на путевки внутри страны прогнозирует и гендиректор туроператора Артур Мурадян. "Для российских курортов пагубна практика искусственного загона туда туристов. Они самодостаточны и у них есть своя клиентская база. Им не нужна дополнительная мотивация. Наоборот, она создает избыточный ажиотаж, избыточный спрос, и отельеры начинают накручивать цены", - сказал он.По информации Мурадяна, на майские праздники и начало лета на российских курортах остались места только в бюджетном сегменте с невысоким уровнем сервиса. "Места в приличных отелях уже проданы, и сложно будет найти что-то более-менее интересное, и точно не за те деньги, за которые были приобретены туры в Турции", - отметил собеседник агентства.При этом гендиректор туроператора "Алеан" Андрей Уманский, выступая на онлайн-конференции во вторник, отметил, что цены на российских курортах выросли незначительно. "Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%", - сказал он.
https://ria.ru/20210408/larsen-1604272676.html
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html
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геленджик, куда можно лететь, куда поехать, россия, отели, цены, новости - туризм, сочи, турция, республика крым, анапа, отдых

Эксперты допускают рост цен в российских отелях после закрытия Турции

16:18 13.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПарк-отель "Porto-Mare" в Феодосии
Парк-отель Porto-Mare в Феодосии - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Прекращение продаж путевок в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на отдых в России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают некоторые представители туротрасли.
"Последнюю пару лет наши отечественные объекты размещения стали активно использовать систему "динамического ценообразования" и меняют стоимость в зависимости от спроса. Поэтому после закрытия Турции ожидаем систематического увеличения цены", — сообщила директор по маркетингу туркомпании Светлана Машкова.
Она сказала, что санаториев, отелей и пансионатов, подобных турецким, в России не столь много и стоят они недешево. "Зато есть другие варианты отдыха, которые могут заинтересовать активных, любознательных путешественников. Но не тех, кто предпочитает "тюлений отдых все включено", — отметила эксперт.
Неизбежный рост цен на путевки внутри страны прогнозирует и гендиректор туроператора Артур Мурадян. "Для российских курортов пагубна практика искусственного загона туда туристов. Они самодостаточны и у них есть своя клиентская база. Им не нужна дополнительная мотивация. Наоборот, она создает избыточный ажиотаж, избыточный спрос, и отельеры начинают накручивать цены", - сказал он.
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По информации Мурадяна, на майские праздники и начало лета на российских курортах остались места только в бюджетном сегменте с невысоким уровнем сервиса. "Места в приличных отелях уже проданы, и сложно будет найти что-то более-менее интересное, и точно не за те деньги, за которые были приобретены туры в Турции", - отметил собеседник агентства.
При этом гендиректор туроператора "Алеан" Андрей Уманский, выступая на онлайн-конференции во вторник, отметил, что цены на российских курортах выросли незначительно. "Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%", - сказал он.
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ТуризмГеленджиккуда можно лететькуда поехатьРоссияОтелиЦеныНовости - ТуризмСочиТурцияРеспублика КрымАнапаОтдых
 
 
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