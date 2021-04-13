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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/testirovanie-1728121881.html
Венгрия готова помочь Словакии с тестированием "Спутника V"
Венгрия готова помочь Словакии с тестированием "Спутника V"
Венгрия будет готова помочь Словакии в тестировании российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после того, как получит официальное обращение, заявил... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:39
2021-04-13T17:39
распространение коронавируса
игорь матович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
словакия
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ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Венгрия будет готова помочь Словакии в тестировании российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после того, как получит официальное обращение, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, которого цитирует во вторник сайт братиславской газеты Pravda."Меня посетил в минувшую пятницу вице-премьер Словакии Игорь Матович, который попросил помощь в тестировании в нашей аккредитованной лаборатории 200 тысяч доз вакцины "Спутник". Мы ответили, что если будет официальное обращение об этом, то, конечно, поможем. Будет ли официальное обращение, в какой форме будет направлено - это другой вопрос. Мы на основании просьбы (Матовича) подтвердили, что сумеем ее исполнить, у нас для этого есть мощности и возможности", - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД сообщил также, что после того, как его страна договорилась о поставках российской и китайской вакцин против коронавируса, к нему обратился за поддержкой или консультациями в этом вопросе ряд зарубежных коллег."После того, как мы договорились с Россией, а затем и с Китаем об импорте вакцин против нового типа коронавируса, ко мне обратились несколько глав МИД европейских стран, даже один премьер-министр, с вопросом, не могу ли я помочь, предоставив контакты, телефонную связь, и могу ли я передать в страны-поставщики, что им позвонят", - сказал Сийярто.По его словам, он не видит причин для того, чтобы не оказать поддержку другим странам, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма сложной и на карту поставлены жизни многих людей.Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия словацких экспертов как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта испытания "Спутник V" прошли "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
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игорь матович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, словакия, венгрия, в мире

Венгрия готова помочь Словакии с тестированием "Спутника V"

17:39 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. Венгрия будет готова помочь Словакии в тестировании российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после того, как получит официальное обращение, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, которого цитирует во вторник сайт братиславской газеты Pravda.
"Меня посетил в минувшую пятницу вице-премьер Словакии Игорь Матович, который попросил помощь в тестировании в нашей аккредитованной лаборатории 200 тысяч доз вакцины "Спутник". Мы ответили, что если будет официальное обращение об этом, то, конечно, поможем. Будет ли официальное обращение, в какой форме будет направлено - это другой вопрос. Мы на основании просьбы (Матовича) подтвердили, что сумеем ее исполнить, у нас для этого есть мощности и возможности", - сказал Сийярто.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Глава венгерского МИД сообщил также, что после того, как его страна договорилась о поставках российской и китайской вакцин против коронавируса, к нему обратился за поддержкой или консультациями в этом вопросе ряд зарубежных коллег.
"После того, как мы договорились с Россией, а затем и с Китаем об импорте вакцин против нового типа коронавируса, ко мне обратились несколько глав МИД европейских стран, даже один премьер-министр, с вопросом, не могу ли я помочь, предоставив контакты, телефонную связь, и могу ли я передать в страны-поставщики, что им позвонят", - сказал Сийярто.
По его словам, он не видит причин для того, чтобы не оказать поддержку другим странам, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма сложной и на карту поставлены жизни многих людей.
Словакия получила партию "Спутника V" 1 марта. Инициаторами закупки были премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи. Это спровоцировало скандал в правящей коалиции, некоторые члены которой возражали против закупки российской вакцины без одобрения европейского регулятора. В результате Крайчи, а за ним и Матович ушли в отставку. Новый кабмин во главе с Эдуардом Хегером был утвержден 1 апреля, Матович в нем занял пост вице-премьера и главы минфина.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на прошлой неделе попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия словацких экспертов как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта испытания "Спутник V" прошли "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПетер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестицийСловакияВенгрияВ мире
 
 
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