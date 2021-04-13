https://ria.ru/20210413/tarasenko-1728079052.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Тарасенко
Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития Тарасенко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:30
2021-04-13T14:30
2021-04-13T14:30
россия
михаил мишустин
роснефть
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности замминистра экономического развития по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Тарасенко Оксану Валерьевну от должности заместителя министра экономического развития РФ по ее просьбе", - говорится в документе.Ранее источник РИА Новости в министерстве экономического развития говорил, что Тарасенко может покинуть пост замминистра в ближайшее время и планирует перейти на новую работу. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что Тарасенко может перейти из министерства на пост вице-президента "Роснефти".В Минэкономразвития Тарасенко курировала департамент стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.
https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html
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россия, михаил мишустин, роснефть, политика