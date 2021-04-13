https://ria.ru/20210413/suetskiy--kanal-1728082454.html

Онлайн-конференция об уроках кризиса в Суэцком канале

Онлайн-конференция об уроках кризиса в Суэцком канале

14 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Уроки инцидента в Суэцком канале".

2021-04-13T14:45

2021-04-13T14:45

2021-04-13T14:45

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследования стран Ближнего Востока и Северной Африки Андрей БАКЛАНОВ;- научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;- заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей ГРИВАЧ;- доктор политических наук Алексей ФЕНЕНКО.Суэцкий канал, один из главных торговых маршрутов в мире, был перекрыт почти неделю. Ущерб, нанесенный мировой торговле, оценивается в десятки миллиардов долларов. Насколько безопасен этот транспортный маршрут? Можно ли снизить зависимость мировой торговли от подобных узких мест? Есть ли альтернативы Суэцкому каналу? Может ли таким вариантом стать Северный морской путь? Не устарел ли канал, способен ли он пропускать современные гигантские сухогрузы и танкеры – или же его необходимо расширять? Готов ли мир к тому, что подобный кризис может произойти в других узких проходах, имеющих геостратегическое значение?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы