СМИ сообщили о конфискации Ever Given после инцидента в Суэцком канале

СМИ сообщили о конфискации Ever Given после инцидента в Суэцком канале

2021-04-13T11:11

2021-04-13T11:11

2021-04-13T11:29

КАИР, 12 апр – РИА Новости. Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk."В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.

