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СМИ сообщили о конфискации Ever Given после инцидента в Суэцком канале
СМИ сообщили о конфискации Ever Given после инцидента в Суэцком канале
Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:11
2021-04-13T11:29
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 12 апр – РИА Новости. Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk."В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться &lt;...&gt;, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
https://ria.ru/20210402/egipet-1603949407.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

СМИ сообщили о конфискации Ever Given после инцидента в Суэцком канале

11:11 13.04.2021 (обновлено: 11:29 13.04.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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КАИР, 12 апр – РИА Новости. Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk.
"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:34
Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения русла
Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.
Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.
Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 23:58
Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от ЧП в миллиард долларов
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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