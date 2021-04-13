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Путин обсудил с президентом Филиппин поставки вакцины "Спутник V"
Путин обсудил с президентом Филиппин поставки вакцины "Спутник V"
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, стороны условились о налаживании сотрудничества по вопросам... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:58
2021-04-13T13:45
родриго дутерте
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
филиппины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, стороны условились о налаживании сотрудничества по вопросам поставок "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны."Обсуждены актуальные темы российско-филиппинской повестки дня, подтверждён обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипотношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей.
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родриго дутерте, здоровье - общество, владимир путин, вакцина "спутник v", россия, филиппины

Путин обсудил с президентом Филиппин поставки вакцины "Спутник V"

12:58 13.04.2021 (обновлено: 13:45 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, стороны условились о налаживании сотрудничества по вопросам поставок "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны.
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"Обсуждены актуальные темы российско-филиппинской повестки дня, подтверждён обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипотношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей.
 
Распространение коронавирусаРодриго ДутертеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВакцина "Спутник V"РоссияФилиппины
 
 
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