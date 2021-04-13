https://ria.ru/20210413/sputnik-1728056930.html

Путин обсудил с президентом Филиппин поставки вакцины "Спутник V"

Путин обсудил с президентом Филиппин поставки вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, стороны условились о налаживании сотрудничества по вопросам... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:58

2021-04-13T12:58

2021-04-13T13:45

родриго дутерте

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

филиппины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин Родриго Дутерте, стороны условились о налаживании сотрудничества по вопросам поставок "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе филиппинской стороны."Обсуждены актуальные темы российско-филиппинской повестки дня, подтверждён обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 45-летия установления дипотношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

россия

филиппины

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родриго дутерте, здоровье - общество, владимир путин, вакцина "спутник v", россия, филиппины